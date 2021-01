Kutyákkal szimatoltatják ki a kaurifák betegségét Új-Zélandon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kutyákkal erednek a kauri gallérrothadásnak nevezett fabetegség nyomába Új-Zélandon: a Phytophthora agathidicida nevű kórokozóra nem ismernek ellenszert, így a természetvédők évek óta a talajminták ellenőrzésével és fertőtlenítéssel próbálják megállítani a kórt. A minták ellenőrzése hosszú és költséges folyamat, a speciálisan kiképzett kutyák viszont pillanatok alatt meg tudják állapítani, ha a fertőzéssel találkoznak. A minták elemzése hat héten keresztül is eltarthat, ami a betegség pontos diagnosztizálásához ugyan jól jön, de a terjedését nem akadályozza túl hatékonyan.

A kutyás kutatócsoport egyelőre két állatot tanított meg a gomba kiszimatolására, de egyelőre nem az erdőben, hanem emberek között vetik be őket. A gallérrothadásban az a különösen veszélyes, hogy minimális mennyiségű sárral is be lehet hurcolni az eddig érintetlen területekre, így Új-Zélandon sok természetvédelmi területet lezártak, a népszerű turistacélpontoknál pedig pallókra terelték a kirándulókat, hogy a lábuk se érje a földet, a bakancsokat pedig sok helyen fertőtleníteni kell, mielőtt az ember kirándulni indulna.

A világmegtartó fa

Phil Goff, a kutyák kiképzője szerint a kutyák ellenőrizhetik, hogy például egy kompon lévő emberek behurcolhatják-e a gombát egy természetvédelmi területre. Új-Zélandon évente százmillió dollárt költenek a gallérrothadás elleni küzdelemre, ennek keretében rendszeresen felülvizsgálják a turistautakat, fertőtlenítőállomásokat alakítottak ki, még telefonos applikációt is fejlesztettek, hogy nyomon követhessék a betegség terjedését. A kutyák kiképzése körülbelül ötvenezer dollárba került, de az eredmények biztatónak tűnnek, az állatok magabiztosan azonosították a fertőzött mintákat.

A kauri különösen fontos a maorik számára: a fa egészsége a nép és az erdő egészségét jelképezi, ezért ha ez pusztulásnak indul, az egész világ bajban van. A néphit szerint a kauri Tāne, az erdőisten lába: ez választja el egymástól az eget és a földet, vagyis tulajdonképpen ez teszi lehetővé, hogy létezzen a világ.

