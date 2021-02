A régi családi fotókból is mozgóképet készít a MyHeritage új online eszköze

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az elsősorban online családfakutatással foglalkozó izraeli MyHeritage legutóbb a Photo Enhancer nevű szolgáltatással vetette észre magát, amit a létező legjobb fényképminőség-javító szolgáltatásként hirdetett, de most ennél is tovább ment. A Deep Nostalgia névvel illetett alkalmazás már mozgóképeket készít a régi fotókból, így akár történelmi személyiségek vagy rég elhunyt rokonok arcképeit is animálni lehet vele.

A mesterséges intelligencia és a deepfake technológia vívmányait alkalmazó szolgáltatás elődjéhez hasonlóan elég megosztó, legalábbis például a Twitteren megjelent vélemények egy része Black Mirror-szinten ijesztőnek tartja, mások azonban a számos veszélyt tartogató deepfake leghasznosabb felhasználásának tartják.

Mivel a Deep Nostalgia csak regisztráció után érhető el ingyenesen, a MyHeritage leginkább a fizetős szolgáltatásai felé szeretné behúzni a felhasználókat – a cég többek között házi DNS-tesztek árusításával is foglalkozik.

A szolgáltatást a D-ID nevű izraeli cég fejlesztette, amely kifejezett céljaként határozta meg, hogy a feltöltött képek digitálisan beazonosíthatatlanok legyenek, így a fotókat és videókat ne tudják felismerni a sokat támadott arcfelismerő algoritmusok. A cég szerint a technológia a személyes nosztalgiaélmény mellett elsősorban a történelmi intézmények, múzeumok és oktatási programok számára lehet hasznos, például a csak néhány rossz minőségű fényképről ismert történelmi személyiségek „életre keltésével”.

A MyHeritage közleményben jelezte, hogy szándékosan nem teszik lehetővé a Deep Nostalgiával létrehozott mozgóképek esetében a hangsáv hozzáadását, mivel a deepfake technológiát leginkább az olyan videók miatt támadják, amelyekben ismert személyek szájába adnak olyan mondatokat, amik valójában soha sem hangzottak el.

Próbaképp Székely Aladár híres fényképét töltöttük fel, amelyen Babits Mihály és Ady Endre látható.

Babits Mihály és Ady Endre Fotó: Wikimedia Commons / OSZK

Mivel a Deep Nostalgia egyszerre csak egy fotó animálását teszi lehetővé, először Babits arcán próbáltuk ki,

majd Adyén.

A MyHeritage Deep Nostalgia nevű appja ide kattintva érhető el.

