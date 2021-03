Amíg nem jött az állami szigorítás, nem maradtunk többet otthon a járvány harmadik hullámában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A napokban mutattuk és indokoltuk meg, mennyit és miért annyit találkozhatunk mostanában egymással a koronavírus brit variánsának terjedése nélkül.

Ez akár meg is nyugtathatta a leginkább elkeseredetteket, de a járvány egyelőre terjed, vagyis úgy tűnik, hogy még mindig nem fogadjuk meg elegen ezeket a tanácsokat. A szokásos mobilitási számainkat átfutva az látszik, hogy a belengetett állami megszorítások előtt magunktól nem maradtunk számottevően többet otthon. A techcégek adatain nem vehető ki nagyobb óvatosság, hiába szólt már napokkal ezelőtt nemzetünk vezetője, hogy a legnehezebb két hét vár ránk. A múlt héten enyhén, de még csökkent is a lakóhelyen és nőtt a munkahelyen töltött idő. Élelmiszerboltba és patikába is többet járunk, mint egy hónapja, amit még a tavaszias időjárás sem indokol.

A jó időben kevesebben töltöttek az egész napot otthonukban. A szabadtéri sportolás, találkozás, játék még ilyenkor is fontos lehet, a veszélyes helyzeteket viszont most lenne csak igazán fontos elkerülni.



Ha nem is lettek óvatosabbak, a fővárosiak nem járnak-kelnek több helyen, mint év elején. A többi megyében viszont egyértelműen nőtt a mobilitás, és csökkent az otthon maradók aránya.

A szerző közgazdász, a Luxemburgi Egyetem oktatója.



