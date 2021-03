Hiába a szigorú korlátozások, csak nem marad a fenekén a magyar

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Piros betűs nap volt a hétfői: a magyar mobilszolgáltatók adataiból dolgozó elemzők, modellezők a Scientific Reportsban megjelent tudományos publikációban mutatták be, hogyan mozogtak az emberek az országban a járvány idején (a tanulmány vezető szerzőjével, Szócska Miklóssal készült Portfolio-interjú itt olvasható).

A mi szempontunkból a cikk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a 8,6 millió magyar mobiltelefon anonimizált, aggregált cellainformációi nagyon hasonló trendeket mutatnak a Google nyilvánosan is elérhető számaival. (Eltérések leginkább abból adódnak, hogy a magyar csapat más összehasonlítási alapot használt a munkaszüneti napokhoz.) A Google még mindig 4,5 millió Android-felhasználó és még jó pár iOS-en guglizó adataiból dolgozhat, ha a tulajdonosok engedélyezték a helytörténet mentését a telefonjuknak — és akkor az okostelefonok GPS-ével akár még pontosabban is követhető, hogy boltban vagy szórakozóhelyen járt-e egy telefon. A területi bontás lesz kevésbé részletes, de Magyarországon a járványügyi adatok, intézkedések és előírások nemigen szoktak a megyei szintnél részletesebbek lenni.

Mi a szokásos módon megelégszünk az országos vagy megyei adatokkal is, amikor azt követjük, mennyivel jobban vigyázunk ebben a veszélyes időben egymásra. A múlt héten elrendelt lezárások után valóban 5-6 százalékkal több magyar maradt otthon, és a munkanapokon érezhető a lassulás az egy héttel korábbiakhoz képest, bár a szombat már nem is volt sokkal lassabb az előzőnél. Mindez azonban a karácsonyi leállásnak mindössze a negyedével ér fel, és kérdés, hogy elég-e a korábbinál gyorsabban fertőző és 60 százalékkal halálosabb brit variáns megfékezéséhez. A mihamarabbi nyitáshoz ráadásul nem is csak megállítanunk kellene a járvány terjedését, hanem minél gyorsabban elfojtani az egész harmadik hullámot.

A mostani lezárás a karácsonyinak csak az egynegyedével ér fel

A hatóságok szerint ez a hét lesz a járvány legnehezebb hete, de az idősorokon nem látszik, hogy az érvényben lévő lezárások az elmúlt év legszigorúbbjai lennének. A mobiladatokból az látszik, hogy a harmadik hullámban először a múlt héten végre többen maradtak otthon, mint az azelőttin, nőtt az otthon töltött idő, csökkent a munkahelyi látogatások és a bevásárlások száma is. A változások számszerű mértéke szerint azonban a mostani lezárás a karácsonyi megállásnak csak az egynegyedével ér fel. Bár az ünnepi bezárkózás nem is tartott két hétig (amíg az utolsó fertőző is megszabadulhatott volna a vírustól), így is nagy szerepe lehetett a második hullám megállításában. A mostani, minden eddiginél rosszabb helyzetre egyelőre még nem adtunk minden eddiginél szigorúbb választ.





A halaszthatatlan találkozók biztonságos mederben tartásához továbbra is ajánljuk magyarnyelvű útmutatónkat.

