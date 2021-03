A járványhelyzet tovább súlyosbodik, de a magyarok csak nem hajlandók otthon maradni

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Magyar Orvosi Kamara hétfőn kiadott közleményében azt kéri mindannyiunktól, hogy

tervezzük meg a bevásárlást, lehetőség szerint hetente maximum 1 alkalommal menjünk boltba,



közeledik a tavasz, az egyedül végzett kerti munka veszélytelen, de ne a barkácsáruház legyen az új pláza, ahol közösségi életünket éljük,



mellőzzük a tömegközlekedési eszközöket,



ne látogassuk szeretteinket, ne találkozzunk barátainkkal, jelenleg ezzel vigyázunk a legjobban rájuk,



ne menjünk hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre,



kerüljünk minden halasztható utazást, belföldön is,



idén maradjon el a húsvéti rokonlátogatás, locsolkodás, hogy jövőre is meglocsolhassuk szeretteinket.



A magyar okostelefonok forgalmából tudjuk követni, betartjuk-e az orvosok kérését. Emlékeztetőül: az alábbi grafikonok azt mutatják, hogy egy-egy nap mi változott az egy héttel korábbi helyzethez képest. Ez kiszűri a hétvégenként szokásos ingadozásokat (bár egy hétfőre eső nemzeti ünnep, mint most március 15., teremt egy egyszeri lassulást és visszagyorsulást).

A Facebook adataiból azt számoljuk, hány százalékkal több magyar felhasználó maradt egész nap otthon (egy hatszáz méteres körzeten belül), illetve hány százalékkal kevesebb környéket látogattunk, mint az előző héten. Ezeket az adatokat megyénként is bemutatjuk. A Google számaiból azt látjuk, hogy hány százalékkal kevesebbet látogattak a telefonok tulajdonosai bizonyos helyszínéket, mint például kisboltokat. Itt a több kategória miatt csak országos számokat mutatunk. (A múlt héten derült ki, hogy a kormány szakértői a mobilszolgáltatók cellainformációi alapján is egészen hasonló mintákat látnak a színfalak mögött.)

A Google számai alapján a múlt heti munkanapokon még 4 százalékkal többet is voltunk munkahelyen, mint egy héttel korábban, és nem töltöttünk több időt otthon, mint az előző héten. (A piros és a fekete vonalak a vízszintes nulla körül mozognak az ábra jobb szélén, míg egy héttel korábban alatta is maradtak, azaz minden nap lassabb volt, mint az egy héttel előző.) Az élelmiszerboltok és patikák látogatottsága (zöld vonal) viszont tovább lassult a lezárások második (és az eredeti tervek szerint utolsó) hetén.

A Facebook 1-2 százalékkal több otthonmaradó (esetleg beteg) magyart látott a múlt hét második felében néhány megyében, és az adatok arra utalnak, hogy a március 15-i egynapos bezárkózás tükörképe egy majdnem ugyanannyival élénkebb hétfő volt ezen a héten. (Bár 2-4 százalékkal talán mégis csak többen maradtak otthon ezen a hétfőn, mint két héttel ezelőtt. A legtöbb megyében ennyivel nagyobb volt a múlt heti hétfői otthonmaradási többlet, mint az e heti esés.)



A Facebook másik mutatója alapján talán csak a múlt hét szombatja, március 20. volt érdemben lassabb, mint az előző: akár 10 százalékkal is kevesebb környéket látogattak meg a fővárosiak, amúgy a munkanapok nem mutatnak változást.



Hol, milyen körülmények között biztonságos találkozni?

A Massachusettsi Műszaki Egyetem, az MIT magyarra fordított útmutatója alapján magunknak is kiszámíthatjuk, milyen körülmények mellett biztonságosak a találkozók. Tíz négyzetméterenként egy ember, a szokásos belmagasság, szellőztetés, páratartalom mellett és megfelelően hordott maszkban valóban akár egy-egy egész munkanap során is együtt lehet. Nyolc órán át lehetne együtt tíz fő egy száz négyzetméteres, két és fél méter magas helyiségben, száraz levegővel, orvosi maszkban hangosan beszélve, nyitott ajtók-ablakok mellett, de külön szellőztetés nélkül még a brit vírusváltozat mellett is, és így a fertőzés csak 10 százalékos eséllyel terjedne tovább. A tíz négyzetméteres szabályt kapjuk egy ugyanolyan helyiségre akkor is, ha annak alapján számolunk, hogy jelenleg százezer magyar lehet fertőző, de másfél millióan közülünk már immunisak, és csak egy százalék esélyt akarunk adni egy fertőzés továbbadásának.

Nagy kérdés azonban, hogy az ilyen nyitva tartáshoz is elkerülhetetlen egyéb találkozók (közlekedés, öltöző, ebédszünet, lépcsőház, cigiszünet) nem fokozzák-e majd a terhelést az egészségügyön. Pedig most többen vannak nálunk kórházban, mint a koronavírus-járvány alatt bármelyik országban bármikor.

A szerző közgazdász.

