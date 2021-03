Húszéves a Mac OS X

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

20 éve jelent meg a Mac OS X, az Apple asztali számítógépein futó operációs rendszer. Viharos körülmények között született, de nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Apple a világ egyik legértékesebb, legnagyobb becsben tartott vállalata legyen.

Nehéz szülés volt; a Mac OS, az Apple korábbi operációsrendszer-generációját nem túlzás túlhaladott csődtömegnek nevezni. Noha az eredeti Macintosh grafikus operációs rendszere a nyolcvanas években forradalminak számított, a kilencvenes évek közepén az Apple képtelen volt felvenni a versenyt a Microsoft Windows 95-tel. A Mac OS-t úgy tervezték, hogy kis memóriaterületen elférjen, de egyszerre csak egy alkalmazást futtathatott. Mindehhez primitív memóriakezelés és olyan őrjítő hibák társultak, mint az, hogy ha egy menüelemre kattintva lenyomva hagytuk az egér gombját, összeomlott az egész rendszer.

A hibáktól hemzsegő, lassú és túlhaladott Mac OS 8 (balra) után az OS X (jobbra) igazi felüdülésként hatott; igaz, a váltásra öt évet kellett várni. Illusztráció: Wikipedia / Macworld

Az Apple akkori vezérigazgatója, Gil Amelio, és a technológiai vezető, Ellen Hancock belátták, hogy képtelenek új generációs operációs rendszert tervezni az Apple számítógépeihez. Egyértelmű volt, hogy változásra van szükség. Fel sem merült, hogy házon belül oldják meg a problémát; körülnéztek a piacon, hogy megkeressék, ki képes rá. A jelöltek körét végül két főre szűkítették; korábban mindketten az Apple korábbi vezetői voltak.

Az első jelölt Jean-Louis Gasseé, a Be vezérigazgatója volt. A Be vadonatúj grafikus kezelőfelületet tervezett ugyanazokra az architektúrákra, amit akkoriban az Apple Power Mac számítógépeiben is használtak. A BeOS szép és gyors volt, a fejlett keresőmotorja pedig messze meghaladta a korát. Ugyanakkor még kezdetleges állapotban volt, így az Apple-nek rengeteget kellett volna dolgoznia rajta, hogy használható operációs rendszert faragjanak belőle.

A másik jelölt a NeXT Computers, és annak alapítója, Steve Jobs volt. Bár bizonyos területeken elmaradt a BeOS-től, a NextStep operációs rendszer jóval teljesebb csomagot kínált – és mellé megkaphatták Steve Jobst, az Apple alapító-vezérigazgatóját, az első személyi számítógép tervezőjét. Amelio és Hancock végül 400 millió dollárért megvásárolták a NeXT-et – tokkal, vonóval, és persze Steve Jobs-szal.

Az Apple 1996 decemberében vásárolta fel a NeXT-et; a Mac OS X 10.0 2001 márciusában jelent meg. Bármilyen fejlett technológia volt a maga korában a NextStep operációs rendszer, csaknem öt évig tartott, amíg elkészült az Apple számítógépeire írt grafikus operációs rendszer. Az interfészt újra kellett tervezni, hogy a Mac-felhasználók is könnyen kiismerjék magukat a megújult felületen, és egyúttal hasznos újításokat vezessenek be. Ilyen újítás volt például a dokk is, amit az OS X előtt sosem használtak.

Jobst hivatalosan tanácsadóként vették fel a céghez, de rövidesen az igazgatótanácsba is bekerült, később pedig (újra) a vezérigazgatója lett az Apple-nek, ami az ő vezetése alatt nőtt a ma ismert óriásvállalattá. Szokás mondani, hogy a NeXT felvásárlásának legértékesebb eleme Steve Jobs volt. Ezzel nehéz lenne vitatkozni, mivel nemcsak az Apple, hanem a NextStep hatása is máig érződik. Az iPhone alkalmazásfejlesztői által használt osztályok (NSObject, NSString vagy NSArray) nevében az NS előtag a NextStepet jelöli.

Az OS X huszadik születésnapján tehát nemcsak az Apple asztali operációs rendszerét köszönthetjük, hanem az Apple mobil operációs rendszereit, vagyis az iOS-t, az iPadOS-t, a tvOS-t és a WatchOS-t is.

