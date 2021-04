Tudor-házi kincsekre és középkori halálfejes aranygyűrűre bukkantak fémkeresővel Walesben

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Wales hivatalosan is kincsnek nyilvánította azokat a régészeti leleteket, amelyekre két hobbi-fémdetektorozó talált rá Powys és Vale of Glamorgan megyékben. Az érméket, gyűrűket és brosst is tartalmazó leletek mindegyike a 9. és a 17. század közötti walesi társadalom elitjének tagjaihoz tartozott a szakértők szerint.

A brit törvények alapján az amatőr fémkeresőknek át kell adni a potenciális kincseket a helyi hatóságoknak, de ahogy azt nemrég a Guardian írta, a jelenlegi szabályozás elég szűken értelmezi a kincs fogalmát, ezért a kormány igyekszik kiszélesíteni a kincsnek való megfelelés kritériumait, a nemzeti örökség megóvása érdekében. A fémkeresők által talált tárgyak akkor kerülnek az állam tulajdonába, ha a hatóságok kincsnek nyilvánítják azokat, így kerülhetnek a múzeumok gyűjteményébe.

A friss kincsek között a Tudor-ház regnálása alatt kiadott, VIII. Henrik portréját viselő aranyérméket; a 14. századból származó pénzérméket és ezüstbrosst; illetve egy valamikor 1550 és 1650 között készült, halálfejt formázó zománccal díszített aranygyűrűt is találni. A gyűrűre a latin „memento mori” kifejezést vésték fel, ami annyit tesz: „emlékezz a halálra!”.

1550–1650 közötti időkből származó aranygyűrű zománc koponyával; 17. századi aranyérmék Fotó: © Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

A Walesi Nemzeti Múzeum szakértője, Mark Redknap szerint az ilyen halálfejes gyűrűk nagyon ritkán bukkannak fel a helyi régészeti leletek között, de az eddigiek alapján úgy gondolják, a korszak magas halálozása miatt hordták a nemesek a gyűrűket, amelyek az élet rövidségére, a halál elkerülhetetlenségére figyelmeztették tulajdonosaikat. A memento mori kifejezés és motívum a középkor számos festményéről, szobráról és más műtárgyáról visszaköszön, és a művészettörténészek szerint pozitív, életigenlő üzenetet közvetített.

Összesen kilenc leletet minősítettek kincsnek a talált tárgyak közül, ezek listáját a Walesi Nemzeti Múzeum oldalán lehet átböngészni egy-egy rövid leírással együtt. Évente nagyjából 20–45 leletet nyilvánítanak kincsnek az országban – az ügyben eljáró hatóság, a PAS Cymru 1997-es alapítása óta összesen 550 kincset azonosítottak Walesben.

