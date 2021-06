Az Apple új frissítést adott ki az Airtaghez, hogy elkerüljék az illegális nyomkövetést

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az áprilisban megjelent Apple AirTag a fütyülős kulcstartó modernizált változata: a kulcskarikaként használható eszközt bármire rácsíptethetjük, és a telefonunkkal bemérhetjük a pontos helyét. A rendszer kritikusai azonban figyelmeztettek, hogy a pénzérme nagyságú nyomkövető a felhasználók valós idejű nyomon követésére is használható lehet.

Az Apple korábbi nyilatkozatai szerint az AirTaget úgy tervezték meg, hogy ne lehessen vele a felhasználók után kémkedni. Az eszköz kis méretéből adódóan azonban könnyű visszaélésszerűen használni: csak összekapcsoljuk az AirTaget a telefonunkkal, majd elrejtjük az eszközt a megfigyelni kívánt személy zsebében vagy táskájában, és a keretszoftver valós időben mutathatja, hogy hol jár az illető.

Ha a kulcsainkat szeretnénk megtalálni, az AirTag igen hasznos kiegészítő, de ha valaki a holmijaink közé csempészi, a tudtunk nélkül nyomon követhet bennünket. Az új frissítéssel ezt a hibát küszöböli ki az Apple. Fotó: Apple

Az Apple múlt héten kiadott egy frissítést az AirTaghez, ami meggátolhatja az ilyen jellegű visszaéléseket. A frissítés telepítése után az AirTag véletlenszerű, 8-24 órás időközönként jól hallható jelzést küld majd, riasztva a közelben lévőket. Az új szoftvert nem kell telepíteni: ha az AirTag a a telefonunk közelében található, az eszköz automatikusan letölti és futtatja azt.

Több beszámoló született róla, hogy az AirTaget egyesek a családtagjaik vagy a barátaik követésére használták. Kirk McElhearn, az Intego szerzője elpostázta az AirTaget egy londoni barátja címére, amit az illető a csomag átvétele után a konyhapulton hagyott. McElhearn szerint a bekapcsolt AirTag négy nap után sem jelezte a barátjának a jelenlétét. Mások arra panaszkodtak, hogy a 15 másodpercenkénti hangjelzés nem elég hangos ahhoz, hogy a mindennapi zajban jól hallható legyen.

Az Apple azon is dolgozik, hogy a most bevezetett javítások rövidesen Androidon is elérhetők legyenek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: