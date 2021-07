Az amerikai vadvilág népszerűsítője: a Red Dead Redemption 2

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Exeteri Egyetem kutatói egy friss tanulmányban a számítógépes játékok oktatásban betöltött szerepét vizsgálták, és arra jutottak, hogy akik sokat játszottak a Red Dead Redemption 2 nevű westernjátékkal, magabiztosabban azonosították az őshonos amerikai élővilág tagjait.

A játék 1899-ben játszódik a vadnyugaton, és több mint 200, valóban ott élő állatfaj szerepel benne. Ezekkel különböző interakciók lehetségesek, de alapvetően nem oktatási célú programról van szó, ehhez képest meglepően jól szerepel az ismeretterjesztésben: a játékosok egy kvízben 15 amerikai állatból tízet felismertek, miközben azok, akik nem játszottak a játékkal, csak hetet.

A tesztben jobban teljesítettek azok, akik végigvitték a fő küldetést: ez azt jelenti, hogy minimum 40-50 órát töltöttek a játékkal. Azok, akik nemrégiben játszottak vele, de kevesebb időt raktak bele, szintén kiemelkedő eredményeket értek el az állatok azonosításában.

A játékot sokan dicsérik a történelmi hitelességéért, de a készítői egészen pontosan modellezték az egyes állatok viselkedését és kinézetét is. Egy játékos arról számolt be, hogy a játékból tanulta meg, hogy hogyan viselkedik egy kos, ha támadni akar, így megúszta, hogy a valódi életben felökleljék.

Itt még lehet látni a karolinai papagájt

Bár a Red Dead Redemption 2 nem oktatójátéknak készült, Matthew Silk, a tanulmány társszerzője szerint erre a célra is alkalmas: amellett, hogy a játékosok magabiztosabban azonosították a fajokat (különösen azokat, amelyek a játékban hasznosnak bizonyultak, mert értékesek vagy ehetőek), arra is felhívja a figyelmet, hogy mi történik, ha túlvadásznak egy-egy fajt. A játékban egyetlen kihalt állat szerepel, a karolinai papagáj (Conuropsis carolinensis), ha a játékos lelő egyet, a program figyelmezteti rá, hogy már nem sok maradt belőle, ha pedig tovább pusztítja, a papagáj eltűnik a játékból. Egyébként a madár a játékban is ritka: külön kaland megkeresni, ha pedig a karakter elvállalja, hogy levadász belőle huszonötöt, különösen sokat nem profitál belőle.

A karolinai papagájt a gyümölcsösökben okozott károk miatt pusztították, de az élőhelyét is irtották, az utolsó ismert példány a Cincinnati Állatkertben pusztult el 1918-ban. A tanulmány szerzői szerint a legtöbb oktatási céllal készülő játék nem túl népszerű a felhasználók körében, de az ehhez hasonló extrák, amelyek realisztikussá teszik a világot, a való életben is hasznosak. Egy korábbi kutatás szerint a brit gyerekek többsége magabiztosabban azonosította a Pokémonokat, ez alapján a kutatók azt feltételezték, hogy ha valódi állatokkal találkoznak a virtuális térben, azokat is könnyebben ismerik majd fel.

