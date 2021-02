Malacokat tanítottak meg videojátékozni, és nem is vallottak szégyent

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Call of Duty-zó csimpánzok? So 2011. Most a disznókon a sor, hogy a maradék önbizalmunkat is elvegyék a videojátékok terén. Egy kísérletben négy malacot (Hamlet, Omlette, Ebony és Ivory) tanítottak meg egy klasszikus joystick használatára , amellyel a képernyőn látható kurzort kellett egy meghatározott falnak vezetniük. Bár ez úgy hangozhat, mintha az állatoknak elég lett volna csak ránehezedniük a botkormányra, a kutatók szerint a disznók egyértelműen értették a vezérlő és a képernyőn látottak közötti összefüggést.

A Frontiers in Psychology című lapban megjelent tanulmány szerint a malacokat minden szint teljesítése után eledellel jutalmazták, de a kutatók legnagyobb meglepetésére még akkor is folytatták a feladatok teljesítését, amikor az adagoló elromlott, és az egyes szintek után nem kaptak ételt, mindössze az emberek kérték őket szép szóval arra, hogy folytassák a játékot.

Candace Croney, aki az állatok viselkedését kutatja az indianai Purdue Egyetemen, elmondta: már önmagában az nagy szó, hogy a malacok képesek voltak vezérelni a botkormányt, hiszen a sertés távollátó állat, ráadásul kezek és hüvelykujjak nélkül kellett megoldani az irányítást – végül az orrukat használva játszották ki a rendszert.

A két amerikai york fajtájú sertés, Hamlet és Omlette hasonlóan teljesített a játékban, és a nehezebb szinteken már elbuktak – nagyjából a játszmák felét tudták sikeresen elvégezni. A Panepinto törpemalacok között már nagyobb volt a szakadék, míg Ivory 76 százalékos teljesítményt nyújtott, Ebony csak az esetek 34 százalékában tudta a falnak vezetni a kurzort. A kutatók számára viszont az volt a legfontosabb, hogy az eredmények nem véletlenszerűek voltak, hanem látszott, hogy akinek ment a játék, az a koncentrációjának és az igyekezetének köszönhette sikereit.

Azt már korábbi kutatások bizonyították, hogy a disznók jó tanulók, például hallgatnak azokra az alapvető utasításokra is, amelyekkel a kutyákat szokták vezényelni: hívószóra odamennek az emberhez, és az „ül!” parancsra is hallgatnak. Croney azt is megjegyezte, hogy egy korábbi kísérletben arra is képesek voltak a malacok, hogy tükör használatával találjanak rá elrejtett ételre egy elkerített területen.

„Az ilyen kutatások azért fontosak, mert ahogy minden érző lényre, úgy a malacokra is hatással van az, hogy hogyan kommunikálunk velük. Ezért erkölcsi kötelességünk megérteni, hogy a malacok hogyan jutnak információhoz, mit képesek megtanulni, és milyen a memóriájuk, mert végső soron ezek határozzák meg, hogy mennyit fognak fel abból, amikor az emberekkel vagy a környezetükkel kapcsolatba lépnek” – mondta Croney a Frontiers blogjának.

A kutatók a következő lépésben azt vizsgálják majd, hogy egy ilyen számítógépes interfészen keresztül tudnak-e mélyebb kommunikációt létesíteni a disznókkal, például szimbólumok használatával – ahogy azt az emberszabású majmok esetében már többször sikerült korábbi kísérletek során.

