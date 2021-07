Gólyapárt csapott agyon az áram Tiszalúcon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Mályi Madármentő Állomás a Facebookon számolt be róla, hogy szombaton rövid idő leforgása alatt két gólyát is agyonütött az áram Tiszalúcon, és a madármentők attól tartanak, hogy amíg nem szigetelik le az ott húzódó áramvezetékeket, további áldozatokra lehet majd számítani.

A két elpusztult madár mellett egy harmadik, a fiókájuk is megsérült. A madármentők szombaton megpróbálták eljuttatni az egyik madár tetemét az ÉMÁSZhoz, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a gólyákra leselkedő veszélyre, de nem jártak sikerrel, így hétfőn újra próbálkoztak.

Az ÉMÁSZ ígéretett tett arra, hogy segíteni fogja a madárvédők és a nemzeti park munkáját, így a Mályi Madármentő Állomás most abban bízik, hogy a sérült fióka legalább felépülhet, a két elpusztult madarat pedig eltemetik. A gólyapárnak három fiókája volt, a megbeszélés után érkezett a madárvédőkhöz a bejelentés, hogy a második fióka is megsérült, a harmadikat egyelőre nem tudják megfogni, félő, hogy ezt az állatot is baleset érheti.

Papucsok és fészektartók

Ahogyan arra a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) is felhívja a figyelmet, Magyarországon évtizedek óta ismert természetvédelmi problémát jelent a középfeszültségű szabadvezetékek okozta madárpusztulás. A tömeges pusztulásokat úgynevezett szigetelő papucsok elhelyezésével lehet megelőzni, már ahol ezek telepíthetőek az adott oszloptípusra, ezt az eszközt az MME fejlesztette ki az 1980-as évek végén.

A gólyák különösen nagy veszélynek vannak kitéve, de nem ez az egyetlen faj, amelyet áramütés fenyegethet. A gólyák abból a szempontból mégis speciális helyzetben vannak, hogy előszeretettel fészkelnek villanyoszlopok tetején, így akár a fészekben ülő madarat is érheti áramütés. Az áramszolgáltatók a madárvédők jelzései alapján a szigetelő papucsok mellett fészektartóval láthatják el az oszlopokat, ezzel is védve a gólyákat.

