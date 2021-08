Világrekordokra tervezték a tokiói olimpia atlétikai pályáit

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A női hármas ugrástól a női 10 ezer méterig sorra dőlnek az olimpiai- és világrekordok a tokiói atlétikai stadionban.

Augusztus 3-án például a norvég Karsten Warholm saját, az egy nappal korábbi középdöntők során futott világcsúcsát közel egy másodperccel megdöntve nyerte meg a 400 méteres férfi gátfutást úgy, hogy az ezüstérmes amerikai is az olimpia előtt érvényben lévő csúcsnál jobb időeredményt ért el.

A New York Times összeállítása szerint ennek oka nem csupán a versenyzők felkészültségében, hanem a megszokottaknál is sokkal hatékonyabb elrugaszkodást lehetővé tevő felületben kell keresni.

A norvég Warholm, az amerikai Benjamin és a brazil Santos a 400 méteres gátfutás célegyenesében a tokiói olimpián augusztus 3-án Fotó: CROSNIER JULIEN/KMSP via AFP

Az olasz Mondo cég által gyártott speciális pályák minden korábbinál rugalmasabbak, az atléták szerint a trambulinszerű érzetet adó speciális kiképzésükkel hatékonyabbá teszik a futást. A New York Times a gyártóra hivatkozva egyenesen azt írja, hogy az 1,5 millió dollárba került, már 2019-ben átadott, egy-két bemutató verseny kivételével élesbe csak most tesztelt felület akár 2 százalékkal is növelheti az atléták sebességét, márpedig ez egy olyan sportágban, mint a futás, ahol századmásodperceken múlnak a helyezések, rendkívüli teljesítménynövekedést jelent.

A Mondo pályáinak állítólag az a titka, hogy a szokásosnál több gumit használnak a felületekhez, amelyeket a gépjárművek abroncsaihoz hasonlóan vulkanizálnak a nagyobb ellenállás érdekében, a pályák alapját pedig levegőbuborékokkal teli rétegek alkotják, így biztosítva a kellő rugalmasságot.

Az olimpikonok véleménye megoszlik a trambulinszerű felületről: van aki szerint csodálatos, van aki azonban sérülésveszélyesnek tartja, mondván a rugalmassága miatt hatványozottabban megterheli az izmokat, ínakat és ízületeket is. Az izomlázaktól eltekintve azonban úgy tűnik eddig nem nőtt meg a verseny közben elszenvedett sérülések aránya – legalábbis a péntekig tartó atlétikai program első napjaiban.

