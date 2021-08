Magyar siker az egyetemisták nemzetközi matekversenyén

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A járványhelyzet miatt immár második alkalommal online, de békeidőben a bulgáriai Blagoevgradban rendezett Mathematics Competition for Univ­ersity Students (IMC) verseny az egyetemisták egyik legrango­sabb nemzetközi seregszemléje. A versenyen idén két egymást követő napon kellett a versenyzőknek négy-négy feladatot megoldaniuk, ellenőrzött körülmények között, a szkennelt meg­oldásokat elektronikusan töltötték föl a verseny szervezői által megadott címre.



Az augusztus 7-én, szombaton véget ért, 5 kontinens 51 or­szágának 160 egyeteméről 590 hallgatót felvonultató versenyen a lehetséges 80 pontból Gáspár Attila 70 pontot ka­pott, és ezzel jócskán megelőzte a második helyen végzett, 65 pontos szentpétervári és a megosztott har­madik helyen végzett, 60 pontos orosz, holland, izraeli és lengyel versenyzőket – olvasható az ELTE Természettudomány Karának honlapján.

A második legjobb magyar Matolcsi Dávid lett, ő 56 ponttal a megosztott 11–15. helyen végzett.

Az elsősorban egyéni versenyként megrendezett eseményen a diákokat az elért pontszámuk alapján díjakkal jutalmazzák, és az ELTE-csapatát alkotó matematika alap-, illetve mesterszakos hallgatók is jól szerepeltek. Az abszolút első helyezést elérő, így a Grand Grand First Prize-t is elnyerő Gáspár Attila mellett az elért pontszámok alapján megvalósult besorolás szerint Borbényi Márton, Csáji Gergely Kál, Kovács Benedek, Matolcsi Dávid, Szabó Kristóf, Szemerédi Levente, Tran Hoang Anh és Zólomy Kristóf is első díjazást kapott, Győrffy Ágoston pedig második díjat.

A 113 csapat egyéni pontszámok alapján számított versenyét a Szentpétervári Állami Egyetem csapata nyerte, második lett az izraeli „válogatott”, harmadik helyen pedig a krakkói Jagelló Egyetem csapata végzett. Az ELTE két öttagú csapata közül az A csapat az 5., a B csapat pedig a 7. helyet szerezte meg.

A csapatot Ágoston Tamás, az ELTE Matematikai Intézet doktorandusza vezette, a verseny egyik fő szervezője pedig az idén is Kós Géza, az ELTE TTK Analízis Tanszék adjunktusa volt.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: