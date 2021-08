Minden idők legsúlyosabb ragadozómadár-mérgezését követték el egy turai vadásztársaság területén

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ötven mérgezés miatt elpusztult állat tetemét és 101 mérgezett csalétket talált a múlt héten a Pest megyei Tura határában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kutyás egysége, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata és több önkéntes.

A turai Szent András Dombi Vadásztársaság területén előkerült tetemek 96 százaléka védett vagy fokozottan védett madáré volt.

A csalétkek számát tekintve ez volt minden idők legsúlyosabb szándékos ragadozómérgezése Magyarországon az MME hétfői közleménye szerint. Ha a természetvédelmi szervezetek nem reagálnak időben, az akár helyi ökológiai katasztrófát is okozhatott volna – írták.

A helyszínelésen talált bizonyítékok és az elpusztult madarak tünetei arra utalnak, hogy az elkövetők erős idegméreggel kezelték a csalétkeket, amelyeket óriási mennyiségben helyeztek el a területen. Ezek a mérgezett csalétkek – pláne ilyen mennyiségben – nem kizárólag a ragadozómadarakra és dúvadakra jelentenek veszélyt, hanem bármilyen állatra és az emberre is.

Tömegesen talált csalétkeket és tetemeket a kutyás egység Fotó: Deák Gábor

A rendőrségi helyszínelés után az ügyben ismeretlen tettes ellen indult nyomozás. A szervezetek kérik, hogy „aki gyanús húsdarabokat, tyúktojásokat vagy nagyobb számú elpusztult állatot észlel a szabadban, semmiféleképpen ne nyúljon ezekhez, és azonnal értesítse a hatóságokat”. Kérik továbbá, hogy aki információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Kiirtani a ragadozókat

A módszer és a kivitelezés egyaránt arra utal, hogy az elkövetők nagy területről próbálták teljesen kiirtani a ragadozó fajokat. A 44 elpusztított védett barna rétihéja, két egerészölyv, két erdei pityer és két róka teteme mellett egy még élő, mérgezett, fokozottan védett hamvas rétihéját sikerült a helyszínen megtalálni. A gyors állatorvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni a madár állapotát, de továbbra is kezelik, és kérdéses, hogy teljesen felépül, és szabadon engedhetik-e.

A még élő fokozottan védett hamvas rétihéja és egy kevésbé szerencsés barna rétihéja Fotó: Deák Gábor

Az MME méreg- és tetemkereső kutyás egysége az önkéntesekkel együtt az utóbbi napokban gőzerővel dolgozott azon, hogy a mérgezett csalétkeket és a tetemeket is minél gyorsabban begyűjtsék, gátat szabva a további értelmetlen pusztításnak és a közvetlen életveszélynek. A terület közelében fészkelő parlagi sas pár eddig csodával határos módon túlélte a mérgezést, de továbbra is nagy a kockázata, hogy a madarak rátalálnak egy eddig fel nem fedezett mérgezett csalétekre vagy a mérgezés miatt elpusztult állatokra. A szakemberek továbbra is folytatják a terület folyamatos és alapos ellenőrzését.

