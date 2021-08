Új COVID elleni gyógyszerrel kísérleteznek a Semmelweis Egyetemen

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Augusztus 23-ával a Semmelweis Egyetem is csatlakozik ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása. A vizsgálat az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján folyik majd Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével.



A szájon át szedhető, antivirális koronavírus elleni vizsgálati készítmény nevét nem említik az egyetem közleményében. Annyi biztos, hogy jelenleg nincs elfogadott orális készítmény a COVID-19 kezelésére.

A szer klinikai tesztelésének első fázisa márciusban kezdődött az Egyesült Államokban. Ennek lezárását követően elindultak a már nagyobb számú beteg bevonásával megvalósuló második és harmadik fázisú vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgálóközpontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen zajlanak.

Azoknak a betegeknek, akik a Semmelweis Egyetemen kezeltetik magukat, és megfelelnek a kritériumoknak, az elkövetkező időszakban felajánlják a vizsgálatban való részvételt.

A most induló vizsgálattal kapcsolatban minden további információ az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által jóváhagyott betegtájékoztató anyagban érhető el – mondta Filakovszky János, az egyetem koordinációs feladatokat ellátó Klinikai Kutatásokat Koordináló Központjának igazgatója. Mint minden klinikai vizsgálatban, ezúttal is folyamatos orvosi ellenőrzés alatt tartják a részt vevő betegeket, napról napra nyomon követve egészségügyi állapotukat. Már közzé is tették a tájékoztatókat azoknak a lehetséges résztvevőknek, akiknél fokozott a tünetek súlyosbodásának kockázata – náluk feltétel, hogy ne legyenek beoltva a koronavírus ellen –, illetve akiknél nincs fokozott kockázat, de nemrég diagnosztizálták őket.

