A Szputnyik teljesített a legjobban, a Sinopharm a legrosszabbul a Semmelweis Egyetem ellenanyagtesztjén

1195 beoltott személyen vizsgálta meg a Semmelweis Egyetem, hogy a koronavírus elleni vakcinák után hogyan áll szervezetükben az ellenanyagok szintje. A június 15-én meghirdetett vizsgálatra olyanok jelentkezését várták, akik korábban magánúton negatív ellenanyagtesztet kaptak, hiába oltatták be magukat már két adaggal.

Az egyetem szerdán közölte a vizsgálatok eredményeit: az esetek 88 százalékában pozitív eredményt adott a Roche cég SARS-CoV-2 vírus S protein RBD doménnal (vagyis a vírus terjedéséért felelős fehérjével) szembeni antitestek kimutatására szolgáló tesztje azoknál, akik egy korábbi antitestvizsgálat negatív eredményével érkeztek az egyetemre.

Mint írták, azért tartották fontosnak ellenanyagtesztekkel megvizsgálni a kérdést, mert a közvéleményt erősen foglalkoztatja ez a téma, és „az eltérő érzékenységű ellenanyagtesztek bizonytalanságérzést okozhatnak”. Az egyetem által elvégzett vizsgálatokon a pozitív eredmények aránya alapján mind az öt kétdózisú vakcina hatásosan ki tudja váltani az ellenanyag-termelést.

A korábban negatívnak mért résztvevők 88 százalékánál találtak ellenanyagot

A Semmelweis Egyetem 1195 vérvételt végzett el a vizsgálat során, olyan személyeknél, akiknek volt megelőző negatív teszteredménye. A korábban negatívnak mért személyek 88 százaléka az egyetem mérésében pozitívnak mutatkozott, azaz van kimutatható és elegendő szintű vírus ellenes ellenanyaga.

Látható, hogy a Sinopharmmal beoltottak körében volt a legnagyobb azoknak az aránya, akiknek a szervezetében az egyetemi teszt sem mutatott ki ellenanyagot: 16 százalék. A résztvevők között eleve a kínai vakcinával beoltottak voltak a legtöbben. Az orosz vakcinával beoltottak körében viszont egy beoltott sem bizonyult negatívnak az újabb méréseken.

Illusztráció: Semmelweis Egyetem

Az egyetem szerint fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a méréseket korábban negatív ellenanyagszinttel rendelkező szelektált populációnál végezték el, és még náluk is mintegy 88 százalékban igazolható volt az ellenanyag-pozitivitás. A teljes oltott lakosság esetében egy korábbi vizsgálat minden Magyarországon alkalmazott vakcina esetében 96 százalék feletti pozitivitást mutatott.



Az egyetem életkorra bontva is közölte az eredményeket, ebből látható, hogy javarészt a hatvan év fölötti résztvevőknél találtak zéró ellenanyagszintet, de a Szputnyik V-vel oltottak körében az idősebbek körében sem akadt ilyen.

Illusztráció: Semmelweis Egyetem

Az egyetem szerint az eredmények messzemenően igazolják a Magyarországon használt vakcinák hatékonyságát. A vizsgálatnak ugyanakkor üzenete van a be nem oltottak számára is, mégpedig az, hogy a saját és környezetük egészségének megóvása érdekében mihamarabb oltassák be magát, hogy néhány héten belül ők is rendelkezhessenek a koronavírus és szövődményei elleni védettséggel.

Kedden zárult a Fővárosi Önkormányzat által szervezett hasonló vizsgálat, ahol szintén a Sinopharm vakcinával oltottak körében adódott a legtöbb negatív ellenanyagteszt. Ezen a vizsgálaton azonban már a Szputnyik V-vel oltottak között is találtak olyat, akinek nem volt a szervezetében ellenanyag.

Mit jelent a hatásosság?

Egy vakcina hatásossága azt jelenti, hogy az adott készítmény milyen százalékban tudja megakadályozni az oltott személy megbetegedését, esetleges súlyos szövődményeit. Az eredmény azonban nemcsak a készítményektől függ, azt több más tényező is befolyásolja, például az életkor, krónikus alapbetegség, az oltás beadásának módja, vagy a beadás óta eltelt idő, illetve a korábban történt fertőzés. A WHO akkor tart hatásosnak egy vakcinát, ha a klinikai vizsgálatok különböző fázisaiban bebizonyosodik, hogy az minimum 50-60 százalékos hatékonysággal működik. A gyártók adatai szerint ennek a kritériumnak mindegyik Magyarországon alkalmazott koronavírus elleni készítmény megfelel – írta az egyetem.

A Semmelweis Egyetem orvosszakmai véleménye ugyanakkor továbbra is az, hogy az egyes vakcinák hatásosságának mértéke csak az oltást követően fellépő fertőzések, megbetegedések, kórházi felvételek és halélesetek számának alakulása alapján határozható meg.

