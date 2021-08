Afganisztán csaknem legyőzte a járványos gyermekbénulást, de lehet, hogy kárba vész az összes erőfeszítés

Afganisztánban nem védőoltásként, hanem szájon át adható cseppként adagolják a gyermekbénulás megfékezéséhez szükséges gyógyszert. Ez kevésbé invazív módszer, ugyanakkor jóval strapásabb is: még a vakcinából is négyet kell beadni, hogy biztosan hasson, de a cseppekből ennél is több kell.

Fotó: JAVED TANVEER/AFP