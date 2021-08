A robotikuslányok egy részét sikerült kimenekíteni Afganisztánból

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Nagyon súlyosan érintheti a tálib hatalomátvétel Afganisztánban azt az afgán lányokból álló robotikuscsapatot, amely az elmúlt években rendszeresen bekerült a nemzetközi hírekbe találmányaival és díjaival – mint arról a múlt héten beszámoltunk. A 12-18 éves lányokból álló húszfős csapaton egy emberi jogi ügyvéd igyekezett segíteni, a kanadai kormányt kérte, hogy adjon menekültstátuszt a diáklányoknak.

Az újabb hírek szerint ha nem is Kanadába, de Katarba, Dohába sikerült eljutnia a csapat felének. A tíz 16-18 éves lány kedden hagyta el az országot repülővel – mint azt szerdán közölte a csapat alapítója, Roja Mahbúb afgán techcégvezető. Remélik, hogy Katarban folytatódhat az oktatásuk.

A csapat alapító szervezete a Digitális Állampolgár Alapítvány (DCF), amely háláját fejezte ki a katari kormánynak. Katar nemcsak a lányok vízumát állította ki, hanem gépet is küldött értük, miután Kabulból nem sikerült elrepülniük.

A csapat másik fele úgy döntött, hogy marad Afganisztánban, ahol Mahbúb szerint rendkívül bizonytalan a sorsuk.

A csapat tagjai a nyugat-afganisztáni egyetemvárosban, Heratban élnek, de ahogy a tálibok a múlt héten bevonultak az országba, elmenekültek otthonról. Hétfőn kellett volna elrepülniük Kabulból, de a repülőtéren kialakult káoszban végül törölték a járatot, amin helyük volt.

Egy 2017. júliusi versenyen Washington DC-ben, ahol végül ezüstérmet nyertek. Fotó: PAUL J. RICHARDS/AFP

Az iszlamisták 1996-tól 2001-ig tartó uralmának időszakában a lányok nem járhattak iskolába, a nők nem tanulhattak felsőoktatásban, és bár most azt állítják a vezetők, hogy nem fogják ilyen szinten korlátozni a nők jogait, hanem a „a saríjával összhangban” ezt-azt engedélyeznek nekik, nagyon sok afgán nem bízik bennük. Mahbúb, aki maga is nőként vezet céget, azt mondja, meg kell várniuk, hogyan működik majd a tálibok ígérete a gyakorlatban. „Természetesen reméljük, hogy a nőket és a lányokat hagyja majd a talibán kihasználni a lehetőségeiket és megvalósítani az álmaikat, mert ez lenne a legjobb Afganisztánnak és az egész világnak.”

2017-ben Trump járt közben a vízumukért

A lányok 2017-ben azzal kerültek be a hírekbe, hogy hatan közülük nem kaptak vízumot az Egyesült Államokba, ahol robotikusversenyen vettek volna részt. A nagy felháborodást váltott ki a közvéleményben, aláírásgyűjtés is indult, és végül Donald Trump akkori amerikai elnök személyes közbenjárására beutazhattak az országba. Amíg a vízumuk érvényes volt, többször megjárták az Afganisztán és Európa, illetve Észak-Amerika közötti utat, különböző versenyeken szerepelve. 2018-ban díjat nyertek Kanadában, találkoztak Justin Trudeau miniszterelnökkel is.

Amikor az Egyesült Államok és a tálibok 2019-ben kidolgozták a békemegállapodás részleteit, a csapat egyik tagja azt mondta, nem tud elképzelni olyan jövőt, amelyben a tálibok megtagadnák tőle a tanulás lehetőségét.

