Itt van EMMA, a hagyományos kínai robotmasszőr

Robotmasszőrökkel tenné gazdaságosabbá és könnyebben hozzáférhetővé a hagyományos kínai gyógyászat ötezer éve alkalmazott masszázsterápiáját, a Tui Nát egy szingapúri startup, az AiTreat. Az EMMA (Expert Manipulative Massage Automation) névre keresztelt robot különféle szenzorokkal állapítja meg az izomfeszültség helyét, majd mesterséges intelligencia felhasználásával dönt az alkalmazandó masszázs módjáról. A robot által gyűjtött adatokat humán szakemberek is felhasználhatják, amennyiben a páciens úgy dönt, hogy mégsem venné igénybe EMMA szolgálatait.

Albert Zhang, az AiTreat vezérigazgatója és alapítója szerint ezt nem jól tenné, a robot alkalmazása ugyanis teljesen biztonságos. Zhang kiemelte azt is, hogy a hagyományos kínai gyógyászat alapján az egyénre szabott kezelések jelentik, EMMA pedig a szenzorok által begyűjtött adatok alapján mindenkinek egyéni masszázst képes nyújtani.

Emberi érintés

A robot „kezét” 38 és 40 fok közé melegítik, hogy hasonlítson az emberi érintésre, ezért Zhang szerint a páciensek alapvetően azt sem tudnák megmondani, hogy emberi szakember dolgozik-e rajtuk, vagy a robot. A fejlesztés legfőbb célja nem a humán erőforrás kiváltása, hanem a masszőrökre nehezedő terhek könnyítése: Zhang szerint a kezelések leginkább megterhelő része a rutinfeladatok teljesítése, ami rengeteg időt és erőt rabol el a terapeutáktól. Ha ezeket robotok végeznék, a szakemberek a kezelésnek arra a 10 százalékára koncentrálhatnának, amelyhez igazán komoly hozzáértés szükséges.

EMMA egy korábbi verziója 2017-ben. Azóta már háromféle van belőle Fotó: ROSLAN RAHMAN/AFP

Zhang szerint jelenleg 11 szingapúri klinikán vehető igénybe EMMA, de tervei szerint külföldön is meghonosítaná a robotmasszőröket. Az eszközöket 2017 óta tesztelik, és számos biztonsági fejlesztéssel látták el őket, hogy elkerüljék a baleseteket – ezek közé tartozik az is, hogy a robot nem tud 100 newtonnál nagyobb erőt kifejteni.

A robot feltalálója szerint minél több EMMÁt helyeznek szolgálatba, annál több információt gyűjtenek be munka közben, és ennek megfelelően annál jobban is tudnak majd különböző problémákat diagnosztizálni és megoldani. Az AiTreat robotjait a koronavírus-járvány után kínai és német klinikákon is tesztelik majd, a cég jelenleg a londoni King’s College és a Szingapúri Egyetem és a Nanjang Egyetem kutatási partnere.

