Online bejárható az ismeretlen mártír temploma Izraelben

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Online hozzáférhető az Izraeli Régészeti Hatóság nemrégiben indított templomszimulátora, amelyben megpróbálták rekonstruálni, hogy hogyan nézhetett ki az a hatodik századi templom, amit egy ismeretlen mártír tiszteletére emeltek a mai Beit Shemesh területén. A templom 3D-modellje félig a kilencvenes évek mérsékelten sikeres háromdés játékait, félig pedig a Google Street View-ját idézi, de a virtuális templomséta meglepően érdekes, a különböző állomásokon pedig azt is meg lehet nézni, hogy miket tártak fel eddig, és miért gondolják azt, hogy a templom úgy nézhetett ki, mint a modell.

A helyszínhez és a korszakhoz képest hatalmas, 1500 négyzetméteres templom maradványait 2017-ben kezdték feltárni. Benjamin Storchan, az ásatás vezetője szerint a templom előtti udvar és az épület mérete is arra utal, hogy a templomot egy különösen jelentős személy tiszteletére emelték. Az udvaron található görög nyelvű mozaik egy „dicsőséges vértanút” említ, de hogy pontosan ki lehetett az, azt még nem tudják.

Storchan szerint az épület elhelyezése arra utal, hogy az illető vagy ezen a helyen szenvedett vértanúságot, vagy legalábbis itt temethették el. A régészek feltárták a zarándokok által látogatott kriptát is, ahol megtekinhették az ismeretlen ereklyéit. A bejáratnál található mozaik tanúsága szerint a templomot 542-ben emelték, a vezetője pedig egy Malchos nevű apát volt.

Nagy forgalomra tervezték

Az ásatás vezetője szerint a kripta kialakítása is arra utal, hogy a templom zarándokok tömegeit vonzotta a maga idejében: a kriptába egy lépcsősoron lehetett leereszkedni, egy másikon pedig vissza lehetett térni a templom területére, ami által elkerülhető volt a tumultus. A kripta a templom legősibb része, ami Storchan szerint az ötödik században épülhetett, és egy szerény kápolna tartozhatott hozzá, mielőtt kibővítették a kegyhelyet.

A templomot II. Tiberiosz bizánci császár uralkodása (527-565) alatt kibővítették, méghozzá a császár adományából, akinek ezért halála után egy évvel egy sast ábrázoló mozaikkal állítottak emléket. A mozaiknak otthont adó kápolnában görög felirat rögzíti az 583-as dátumot. A régészeti bizonyítékok szerint az iszlám térnyerésének ellenére a templomot egészen a tizedik századig látogatták.

A császár tiszteletére készült sasmadár Fotó: Asaf Peretz / Izraeli Régészeti Hatóság

A hetedik századból, amikor a térség muszlim uralom alá került, nagyjából 300 agyaglámpás került elő a templomból, ami arra utal, hogy a templomot ekkoriban is látogatták a zarándokok. Amikor a keresztény papok végül elhagyták a templomot, kövekkel zárták el a bejáratát, ami arra utal, hogy egyrészt meg akarták óvni a szent maradványait, másrészt azt tervezték, hogy egyszer még visszatérnek.

A feltárás során több ezer lelet került elő, ezért a régészek azt remélik, hogy talán még az is kiderülhet belőlük, hogy ki lehetett az ismeretlen mártír. Egyes feltételezések szerint egy Zakariás nevű férfi lehetett. Korai keresztény források említenek is egy a tiszteletére emelt kegyhelyet a feltárás közelében, de az egyelőre nem világos, hogy ki is lehetett ez a Zakariás, és hogy valóban neki emelték-e a templomot.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: