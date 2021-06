Ezeréves tyúktojást találtak izraeli régészek – és véletlenül eltörték

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Izraeli régészek nemrég egyedülálló leletre bukkantak egy építkezést megelőző ásatáson a közép-izraeli Javne városánál: egy ezeréves tyúktojást találtak.

Ilyen régi tyúktojás eddig még nem maradt fenn, mert sérülékenysége miatt az ilyesmi nem könnyen marad egyben évszázadokon át (a masszívabb strucctojásokkal ellentétben). Tyúktojásból általában csak héjdarabkákat szoktak találni.

A tojást sikerült épségben kiemelni a földből, de annyi év átvészelése után az Izraeli Régiségügyi Hatóság laboratóriumában véletlenül eltört, egész pontosan megrepedt az alja. Ez azonban nem von le sokat a lelet régészeti értékéből – mondta Alla Nagorsky, az ásatás egyik vezetője.

Lehetséges, hogy a tojást a vizsgálatok egy pontján amúgy is fel kellett volna törni. Most még nem nyitották fel, de azt már tudják, hogy tojássárgája-maradványok maradtak benne, amiket majd DNS-vizsgálatnak vetnek alá.

Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Az ásatás területén egy olajlámpát és három csontból készült babát is találtak – utóbbiak a 11. század jellemző használati tárgyai voltak a vizsgált területen. A lámpa stílusa arra utalt, hogy ezer évvel ezelőtti, emiatt is gondolták a tudósok úgy, hogy a tojás is abból a korból való.

Tojáshéjdarabokat ugyan ennél korábbi időkből is találtak, mondta Lee Perry Gal régész a Haaretznek, de a héj törékenysége miatt egész tojásból a mostani a legősibb. Strucctojásból ennél jóval régebbit is találtak már: némelyiket gazdagon dekoráltak is az ősök, ez a szokás a jelenlegi ismeretek szerint már hatvanezer évvel ezelőtt dívott.

A tyúktojás a régészek szerint azért maradhatott fenn, mert valamiért egy emésztőgödörbe került, és a fekáliában uralkodó anaerob körülményeknek köszönhetően elkerülte a bomlást.

