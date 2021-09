Miért szexelnek az állatok?

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Milyen megoldások léteznek a nem meghatározására az állatvilágban az embernél megismert XY-alapú genetikai determináción kívül? Hogyan működik a madarakra jellemző ZW-rendszer? Mely állatok hermafroditák? Miként zajlik a környezeti alapú nemmeghatározás? Milyen esetekben váltanak nemet egyes halak és rákok? Hány fokos legyen a krokodiltojás, hogy hím egyed fejlődjön ki belőle? Mi történik, ha ez a rend a klímaváltozás miatt felborul? Hogyan szólhatnak bele a baktériumok a nemi determinációba? Létezhetnek-e nemek szex nélkül? Kötelezően szexuális faj-e az ember? És mi a helyzet a növényekkel? Hogyan kerülhető el az önbeporzás? Milyen koevolúció figyelhető meg a beporzó rovaroknál?

Rövid nyári szünet után folytatódó podcastsorozatukban Kun Ádám biológus, az Evoluciótudományi Intézet főmunkatársa, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában.

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcastson, Apple Podcastson, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

Az első adásban azt vizsgáltuk, hogy vajon hogyan dől el, hogy férfiak vagy nők leszünk, a másodikban, hogy ugyan mitől és hogyan repülnek egyes állatok?

Támogatom a Qubit szerkesztőségét! Járvány, klímaváltozás, forradalmak – mindez csak három dermesztő arca annak a felbolydult világnak, ami ránk vár. Lesz még neki jó pár. Ha teheted, segítsd a munkánkat, mi megháláljuk a bizalmadat, és ebben a nagy zavarodottságban hitelesen, alaposan és közérthetően magyarázzuk el, hogy a legégetőbb kérdésekre milyen válaszokat adnak a sárgolyó legnagyobb elméi. Maradj velünk.

Források:

1. Bachtrog, D., Mank, J. E., Peichel, C. L., Kirkpatrick, M., Otto, S. P., Ashman, T.-L., Hahn, M. W., Kitano, J., Mayrose, I., Ming, R., Perrin, N., Ross, L., Valenzuela, N., Vamosi, J. C., The Tree of Sex, C. – Sex determination: Why so many ways of doing it? 2014. /PLoS Biology/ *12*(7): e1001899. journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001899



2. Ming, R., Bendahmane, A., Renner, S. S. – Sex chromosomes in land plants. 2011. /Annual Review of Plant Biology/ *62*(1): 485-514. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21526970/

3. The Tree of Sex Consortium – Tree of Sex: A database of sexual systems. 2014. /Scientific Data/ *1*: 140015. nature.com/articles/sdata201415

Hallgass bele ezekbe is: