Minden idők legsúlyosabb magyarországi madármérgezése tovább szedi az áldozatait

Augusztusban ötven mérgezés miatt elpusztult állat tetemét és 101 mérgezett csalétket talált a Pest megyei Tura határában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kutyás egysége, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálata és több önkéntes.

Mint akkor megírtuk, a turai Szent András Dombi Vadásztársaság területén előkerült tetemek 96 százaléka védett vagy fokozottan védett madáré volt.

Az MME keddi közleménye szerint a mérgezés negyedik hete tartó felderítése során folyamatosan nő a megtalált csalétkek és az elpusztult állatok száma. Több új mérgezési gócpont felderítése után kiderült, hogy a tettes közel 8000 hektáron – gyakorlatilag a Szent András Dombi Vadásztársaság teljes működési területét lefedve – helyezett ki csalétkeket. A természetvédők eddig 114 mérgezett állatot és 132 csalétket találtak meg. 8 védett állatfaj 93 egyede lett áldozat: 76 barna rétihéja, 7 egerészölyv, 3 holló, 2 barna kánya, 2 erdei pityer, 1-1 hamvas rétihéja, rétisas és aranypettyes bábrabló bogár szerepel, a természetvédelmi kár ezzel meghaladja a 6,5 millió forintot.

Mérgezett barna rétihéja teteme a turai határban Fotó: Deák Gábor/ MME

Emellett mérgezés áldozata lett négy háziállat (két kutya és két macska) is, továbbá három vadászható faj 11 egyede (nyolc róka, két dolmányos varjú és egy szajkó). Egy helyi lakos kutyája sétáltatás közben fogyasztott az egyik csalétekből, szerencsére kevés méreganyag jutott a szervezetébe, és így a gazda lélekjelenlétének köszönhetően, a gyors állatorvosi beavatkozás megmentette a kutya életét.

Mérgezett róka a Szent András Dombi Vadásztársaság területén Fotó: Deák Gábor/ MME

Az MME közleménye szerint a Gödöllői Rendőrkapitányság eddig hat alkalommal végzett helyszínelést és nyomrögzítést. Több régebbi nyom is arra utal, hogy nem csak most történt mérgezés a területen, hanem kisebb intenzitással valószínűleg néhány hónappal korábban is előfordult már. Sőt 2010-ben is történt hasonló a vadásztársaság területén. Akkor egy parlagi sas, öt holló, négy egerészölyv, három barna rétihéja és egy dolmányos varjú került elő, a mérgezett csalétkek pedig naposcsibék voltak.

Az alábbi videóban megnézhető a felderítés összefoglalója:

