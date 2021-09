Tálib harcos ült be a Kabul Egyetem kancellári székébe, máris az összeomlás szélén az afgán tudományos élet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Alig egy hónappal az után, hogy a tálibok átvették az uralmat Afganisztán fölött, vészes gyorsasággal pusztul a tudományos élet. A múlt héten legalább hetven egyetemi tanár és előadó mondott le a Kabul Egyetemen, miután az ország legrégebbi egyetemének élére egy tálib harcost neveztek ki kancellárnak. Ennél is több egyetemi dolgozó adott utlimátumot a táliboknak, hogy vonják vissza az iszlamista harcos kinevezését, követelésüket azonban nagy eséllyel ignorálni fogja a tálib hatalom.

Mohammad Asraf Gajrat egyik első intézkedése volt, hogy kitiltotta a nőket az egyetemről, mondván, amíg nem biztosított a megfelelő iszlamista környezet az egyetemeken és a munkahelyeken, addig nekik nincs ott helyük. Az egyetem húszezer diákjának csaknem a felét adják a női hallgatók.

Augusztusban a tálibok két másik fontos tudományos intézmény, a Kandahár Egyetem és a Paktia Egyetem élére, valamint felsőoktatási miniszternek is mullákat neveztek ki. „Ez nyugtalanító, és nem jó Afganisztánnak. Hamarosan tanúi leszünk az összes egyetemünk összeomlásának” – mondta Haszib Pajab, a Nemzeti Környezetvédelmi Ügynökség korábbi helyettes igazgatója.

A Kabul Egyetem új kancellárja, aki maga is az egyetemen végzett újságíró-alapképzést 2008-ban, a Twitteren lelkesen hirdeti az új irányt. Már ígéretet tett, hogy „megszabadítja a Kabul Egyetemet a nyugati hitetlen tanoktól”, és közölte, hogy nemi szegregációt vezet be a prostitúció és az erkölcsi romlás megakadályozására. Alkalmasságát bizonyítandó leírta, hogy 15 éve tálib, ebből 3 évet egy iszlám iskola igazgatójaként töltött. A közösségi oldalakon Gajrat kritikusai felhánytorgatták neki soványka szakmai előéletét, és azzal vádolták, hogy az egyetemből olyan medreszét csinál, ahol leginkább a vallási előírásokkal foglalkoznak.

Gajrat elődjét, Mohammad Oszman Baburi professzort, a gyógynövények szakértőjét a tálibok a múlt héten mondatták le az egyetem éléről.

Az elmúlt években a Kabul Egyetem partnerségre lépett az Arizonai Egyetemmel régészeti tanulmányokban, az indianai Purdue Egyetemmel pedig agrártudományi együttműködésbe kezdtek. Gajrat kinevezése arra utal, hogy „a táliboknak fogalmuk sincs arról, mi mindennel járultak hozzá a muszlimok a tudományhoz a különböző korszakokban” – mondta Pajab.

A Kabul Egyetem (KU) 825 alkalmazottja közül legalább kétszázan elhagyták az országot az elmúlt hetekben, mondta a Sicence-nek Pajab, aki maga is külföldre távozott a kormány bukása után. Sokan mások is külföldre menekülhetnek az után, hogy a tálibok úgy döntöttek, felére csökkentik az állami fizetéseket, így az egyetemi dolgozók bérét is.

Gajrat úgy tervezi, hogy „további pro-muszlim tanítókat nevez ki az egyetemre”, és erősíti az intézmény kapcsolatait a Teheráni Egyetemmel, valamint az iszlámábádi Nemzetközi Iszlám Egyetemmel. A matematikaszakra hétfőn egy filozófust nevezett ki, az erről szóló Twitter-bejelentést azzal a mottóval zárta, hogy „MAKE KU GREAT AGAIN!”.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: