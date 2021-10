Repülni, gördeszkázni és kötélen sétálni is tud a Caltech új robotja, Leonardo

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) kutatói olyan kétlábú robotot építettek, amely újfajta mozgási technológiák alkalmazásával komplex mozgásformák elvégzésére is képes. A robot Leonardo névre hallgat, ami egy amerikai mércével is erőltetett mozaikszó (LEgs ONboARD drOne), de a kutatók csak Leónak nevezik.

A robot nemcsak két lábon járni, de repülni, gördeszkázni és kifeszített kötélen sétálni is tud. A Caltech közleménye szerint Leo az első robot, amelynek több csuklóval ellátott lábakat és propelleres hajtóműveket használ ahhoz, hogy magas fokon tudjon uralkodni az egyensúlya fölött.

A Leót építő kutatók elsősorban azt a mozgásformát igyekeztek lemásolni, amikor a madarak a szárnyaik csapkodásával és kis szökkenésekkel közlekednek az utcai vezetékeken – ezt egy olyan komplex mozgásformának írják le, ami félúton van a sétálás és a repülés között.

A két mozgásforma metszéspontját a dinamika és az irányítás szemszögéből vizsgálták, és a megfigyeléseiket arra használták fel, hogy Leo a korábban fejlesztett kétlábú robotoknál jobban tudjon közlekedni a kihívást jelentő terepeken is, ahol még a legfejlettebb robotok is elbuknak. A hajtóművek ezért szinkronban mozognak a láb csuklóival, ami meggyőző egyensúlyt biztosít Leo számára. Így attól függően, hogy milyen terepre téved, a robot sétálni, repülni, valamint a kettő ötvözésével szökkenni is képes.

A körülbelül 76 centiméter magas robot lábait három-három csukló működteti, míg a propelleres hajtóművet a vállaira szerelték. A meglehetősen könnyű lábakkal ellátott robotot a propellerek tartják egyenesen mozgás közben, míg a láb csuklói a tömegközéppontot előre helyezik, a sétáláshoz és a repüléshez használt szinkronizált vezérlő segítségével.

A kutatók következő lépésben merevebb lábakkal igyekeznek ellátni a robotot, hogy azok jobban meg tudják tartani a súlyát, és növelni tudják a propellerek által kiváltott tolóerőt.

