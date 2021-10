Elektromos buszt, autót és városi terepjárót mutatott be az iPhone gyártója

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A világ egyik legnagyobb elektronikai gyártója, a tajvani Foxconn hétfőn bejelentette, hogy elektromos járműveket fognak gyártani. A bemutató alapján a kezdőflotta egy városi terepjáróból (SUV), egy személyautóból és egy buszból fog állni. A Foxconn termékeit világszerte több milliárdan ismerik és használják, ők gyártják ugyanis – többek között – az Apple iPhone-ját.

Az Apple kiemelten fontos ügyfele a Foxconn-nak, távolról sem az egyetlen: kiterjedt kínai, japán, kanadai, finn és egyesült államokbeli ügyfélkörük van. A kétezres évek eleje ők gyártják az Apple iPadjeit, iPhone-jait és iPodjait, a Nintendo, a Microsoft és a Sony játékkonzoljait, az Amazon Kindle-jét, és több mobilcég, például a Blackberry, a Nokia, a Google és a Xiaomi telefonjait.

Figyelembe véve, hogy a sencseni Foxconn vonzáskörzetében milyen dinamikusan fejlődő műszaki innovációs központ alakult ki, érthető, hogy a Foxconn is fantáziát lát az elektromosjármű-fejlesztésben: a kis startupoktól a híres autógyárakig mindenki rákapott. Csakhogy a gyártáshoz – pontosabban a sikeres szériagyártáshoz – jó minőségű alkatrészekre, nyersanyagokra, kifinomult gyártástechnológiára, szakértelemre és tapasztalatra van szükség.

Nem értettek hozzá, de ez sem volt akadály

A Foxconn 2020. október 19-én nyilatkozott először a járműgyártói ambícióiról. Hogy nem a levegőbe beszéltek, azt az is bizonyítja, hogy egy év alatt elkészültek az első prototípusokkal. Igaz, az ehhez hátteret nem kizárólag ők biztosították: azt Young Liu, a Foxconn elnöke is elismerte a New York Times-nak, hogy

„az jelenti a legnagyobb nehézséget, hogy nem tudjuk, hogyan kell autót gyártani.”

A hétfői Hon Hai Tech Day-en bemutatott három prototípus (Model C, Model E és Model T) nem kizárólag a Foxconn gyáraiban készült, hanem a tajvani Yulon Motor autógyártóval folytatott szoros együttműködésben. A Foxtron márkanevű járművekkel valószínűleg nem a tömegpiacot célozzák, mert a flottát bemutató rövid klipben egy pillanatra felvillan a Pininfarina logója is – és a világhírű olasz formatervező cég híres Ferrari- és Maserati-modelleken dolgozott.

A Foxconn nagy érdeklődést mutat az ígéretes startupok iránt is. Szeptemberben 230 millió dolláros szerződést kötöttek az ohiói elektromoskamion-gyártóval, a Lordstown Motorsszal; a megállapodás értelmében a Foxconn fogja gyártani át a Lordstown első elektromos járművét. Ugyancsak keresik az együttműködés lehetőségét a Fiskerrel, egy másik EV-gyártóval; ha megállapodnak, 2023-tól ők is a Foxconn-nál gyártathatják a saját autóikat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: