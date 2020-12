Elon Musk: Megpróbáltam eladni a Teslát az Apple-nek

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

„A Model 3 program legsötétebb óráiban” a Tesla alapítója, Elon Musk felvette a kapcsolatot az Apple vezérigazgatójával, Tim Cookkal, hogy felkínálja neki megvételre az elektromos autós céget. Állítása szerint „jelenlegi értéke tizedéért” hajlandó lett volna megszabadulni a Teslától, ami a Financial Times szerint az jelenti, hogy az Apple 60 milliárd dollárért szert tehetett volna a vállalatra. Ám Cook még abba sem egyezett bele, hogy találkozzanak.

Elon Musk a múltidézéssel arra a hírre reagált, hogy az Apple megveti lábát az elektromos autók piacán, 2024-ben jöhet az új gyártmány, forradalminak ígért akkumulátorral. A Twitteren Musk és mások is az új technológia mibenlétét firtatták.

Nem megerősített hírek szerint az Apple monocellás LFP, vagyis lítium-vas-foszfát akkumulátorral hajtaná meg elektromos autóit, amihez Musk azt a megjegyzést fűzte, hogy „ha ez igaz, az furcsa”, illetve hogy a Tesla sanghaji gyárában már használ vas-foszfátot a közepes hatótávolságú modellekhez. A monocella alkalmazása erre a célra viszont szerinte elektrokémiai lehetetlenség, mert a szükséges feszültségnek csak a töredéke állítható így elő – hacsak össze nem kapcsolják a monocellákat.

Nehéz idők a Teslánál

Annyira nem meglepő, amit Musk most felfedett, nemcsak azért, mert érdekében áll, hogy némi káoszt teremtsen a későbbi potenciális versenytárs bejelentése körül, hanem azért is, mert 2013-ban valóban számos lehetőséget fontolóra kellett vennie a vállalat megmentése érdekében, mivel az eladások akkor még nem igazolták a várakozásokat. 2015-ös életrajzi könyve szerint abban az évben barátjával, a Google-alapító Larry Page-gel is szóbeli megállapodást kötött a Tesla eladásáról.

A könyv szerint az üzlet azért nem valósult meg, mert végül sikerült felfuttatni az elektromos autók eladását. A Model S-re már annyi megrendelést sikerült szerezni, hogy pénzügyileg össze tudta magát kapni a cég. Ehhez arra is szükség volt, hogy Musk a dizájn-, a mérnöki és a pénzügyi részlegről is a sales-re szervezzen át alkalmazottakat azzal a felkiáltással, hogy „ha ezeket az autókat nem szállítjuk le, akkor nekünk annyi”.

Az Apple-nek már a bejelentés is jót tett

Az Apple önvezető autók fejlesztésével foglalkozó divíziója, a Titan projekt már 2014 óta aktív, de a régóta formálódó tervek most kezdenek kézzelfogható alakot ölteni. A 2024-re beharangozott Apple-autó hírére a cég részvényeinek árfolyama kedden 2,9 százalékkal emelkedett, a vállalat részvénycsomagjának piaci értékét 59 milliárd dollárral növelve (ez önmagában több, mint a BMW piaci értéke). Eközben a Tesla-papírok árfolyama 1,5 százalékkal csökkent.

Elemzők szerint a Tesla lehet a legnagyobb kárvallottja annak, ha az Apple latba veti tekintélyes erőforrásait, óriási márkaértékét és logisztikai hátországát, hogy belépjen az elektromos autók piacára, amelynek jelenleg a Tesla a legnagyobb szereplője, a cég piaci értéke pedig az összes többi autógyártóét felülmúlja.

