Felfedezték az agynak azt a részét, amely az ember magasságát és pubertáskorba lépését szabályozza

A megfelelő táplálkozás miatt gyorsabban nőnek az emberek, és korábban érik el a pubertáskort, a folyamat mögött pedig egy agyi receptor áll, amely azt üzeni a szervezetnek, hogy már elég tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy nekiálljon gyerekeket csinálni – állapították meg egy, a Cambridge-i Egyetem kutatói által vezetett nemzetközi vizsgálatban.

A Tübingeni Egyetem 2015-ös kutatásából kiderült, hogy a világ országainak túlnyomó többségében az elmúlt két évszázadban nőtt a férfiak átlagos magassága, különösen Európában, vélhetően az egészséges étkezés terjedésének és a minél szélesebb körben elérhető megfelelő táplálékbevitelnek köszönhetően. Magyarország ráadásul a top 10-be került az átlagmagasság növekedése terén: míg 1810-ben 164,7 centiméter volt a férfiak átlagos magassága, 1970-re ez 178,8-ra emelkedett.

Az étkezés során a tápanyagok olyan jeleket juttatnak az agyunknak a szervezet fontos élettani működését szabályozó részébe, a hipotalamuszba, amik tájékoztatják azt a szervezet táplálkozási állapotáról, és beindítják a növekedést. A Nature-ben frissen publikált tanulmányban a brit és amerikai kutatóknak sikerült azonosítani a folyamat mögött álló agyi receptort: az MC3R nevű receptor kulcsfontosságú kapcsolatot teremt a táplálkozás, a nemi fejlődés és a növekedés között.

„Azt üzeni a szervezetnek, hogy minden rendben van, rengeteg élelemmel rendelkezünk, szóval lehet gyorsan nőni, elérni a pubertáskort, és sok gyereket csinálni” – mondta a tanulmány egyik szerzője, Stephen O'Rahilly a BBC-nek. Hozzátette: „Ez nem valami varázslat, megvan a teljes kapcsolási rajzunk arról, hogy ez miként megy végbe.”

A kutatók elmondták, hogy amikor az agyi receptor nem működik megfelelően az embereknél, akkor általában alacsonyabbak lesznek, és később érik el a pubertáskort, mint mások. A vizsgálat során a UK Biobank nagyjából félmillió regisztrált önkéntesének genetikai állományát is áttanulmányozták, hogy megbizonyosodjanak a kutatás igazságáról. Azok a gyerekek, akiknél az agyi receptor működését zavaró génmutációt találtak, mind alacsonyabbak és kisebb súlyúak voltak, mint más gyerekek, ami azt jelenti, hogy ez a hatás már az élet korai szakaszában elkezdődik. Egy olyan embert is találtak a biobankban, akinél az MC3R gén mindkét példánya mutálódott, ami rendkívül ritka és káros állapot – a szóban forgó személy nagyon alacsony volt, és csak 20 éves kora után kezdődött nála a pubertás.

A kutatók egereken is tesztelték a feltételezést, és kiderült, hogy ugyanez az összefüggés az állatoknál is jelen van. A felfedezés a növekedésben és a pubertásban súlyosan megkésett gyerekeken és a krónikus betegségek miatt törékennyé vált, izomépítést igénylő embereken is segíthet, ha sikerül olyan gyógyszereket fejleszteni, amelyek az MC3R-t szelektíven aktiválják, és így képesek a kalóriákat átirányítani az izomba és más szövetekbe.