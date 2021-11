Több mint 3000 éves, színes falfestményre bukkantak egy egyiptomi nekropoliszban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Kairói Egyetem régészei feltárták II. Ramszesz fáraó kincstárnokának sírhelyét, amelyre a szakkarai nekropolisz ásatása közben bukkantak rá

a nekropolisz az ókori Egyiptom fővárosának, Memphisznek a temetkezési helyéül szolgált.

A Nagy Ramszeszként is ismert II. Ramszesz az újbirodalmi 19. dinasztia harmadik fáraója volt, aki i. e. 1279-től haláláig, 1213-ig uralkodott, amely időszakot az egyiptomi civilizáció egyik csúcspontjának tartják. Kincstárát Ptah-M-Wia vezette, aki királyi írnok és a marhák felügyelője is volt egyben, valamint áldozatokat is mutatott be II. Ramszesz thébai templomában.

A régészeti missziót vezető Ola El Aguizy elmondta, hogy a Ptah-W-Mia sírja a helyszínen található más temetkezések jellegzetes stílusát követi. A bejáratnál faragott jelenetek ábrázolják életének legfőbb eseményeit, míg belül a terem gipszfalai színes képekkel vannak festve, amelyek rendkívül jó állapotban maradtak fenn. Az egyik jelenet egy felajánlásokat szállító menetet, valamint egy borjú levágását ábrázolja.

Fotó: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

A kutatók emellett a halál és feltámadás istene, Ozirisz alakjában faragott oszlopokat is találtak, míg a sír körül kőtömbök voltak szétszórva – ezeket tovább vizsgálják, és végül az eredeti helyükre igyekeznek visszahelyezni, hogy minél pontosabb képet mutasson a síremlék.

Fotó: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

A Kairótól nagyjából 30 kilométerre délre fekvő Szakkarát több mint 3000 éven át használták temetkezési helyként az ókori Egyiptomban, és a régészek 1850 óta tanulmányozzák a helyszínt, bár sokáig kevesebb figyelmet kapott, mint a dél-egyiptomi Luxor. Azonban 2020 szeptemberében olyan nagy kiterjedésű sírhelyeket fedeztek fel Szakkarában, hogy egyből nagyobb figyelem irányult rá: egy több mint száz temetkezési hellyel teli barlangra is bukkantak, ami a legnagyobb ilyen helyszín, amit valaha találtak Egyiptom területén.