Kína is hiperszonikus űrfegyvert tesztelhetett augusztusban

Kína augusztusban tesztelt egy nukleáris töltet célba juttatására is alkalmas, hiperszonikus siklórepülőt, amely alacsony Föld körüli pályán visszatért a légkörbe és mindössze 39 kilométerrel elvétve csapódott be – írta október közepén a Financial Times. Eszerint a teszt arról árulkodik, hogy Kína óriásit lépett a hiperszonikus fegyverek fejlesztésében, és magasabb szintre jutott, mint azt az amerikai hadsereg eddig gondolta.

A Live Science által megkérdezett szakértők szerint azonban nincs ok a pánikra, még akkor sem, ha a hivatalos kínai magyarázattal szemben a kilövés nem csak az újrafelhasználható űreszközök technológiáit tesztelte. A lap a Leicesteri Egyetem kutatóit idézi, akik egy nemrég megjelent tanulmányban elemezték az esetet.

A szakértők szerint nagy a valószínűsége annak, hogy a kínaiak augusztusban egy olyan, az angol nyelvű szakterminológiában FOBS ( fractional orbital bombardment system) néven ismert rendszert teszteltek, amely hiperszonikus sebességre gyorsít, majd a célpont előtt ismét lelassít egy robbanófejet. A tesztre azután került sor, hogy Kína feljuttatta az űrbe a Tienkung űrállomás központi egységét, a Tienho–1-et, aztán a Tienho–2-vel ellátmányt, június 17-én pedig emberes expedíciót küldtek az állomásra.

A Tienho–2 startja 2021. május 29-én Fotó: GUO WENBIN/Xinhua via AFP

A Live Science által megkérdezett szakértők szerint a kínai FOBS technológia nem változtat a nukleáris fegyverkezési verseny aktuális állásán, mivel költségei a hagyományos ballisztikus eszközök sokszorosára rúgnak. Ugyanakkor a hiperszonikus fegyverrendszereket ma már a hadviselés egyik következő nagy határterületének tekintik, nem véletlen, hogy az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és Észak-Korea is aktívan fejleszt ilyen rendszereket.

