Nemcsak vízjéggel, fagyott szén-dioxiddal is tele lehetnek a Hold leghidegebb kráterei

A szén-dioxid szilárddá fagyasztására alkalmas hidegcsapdákkal van tele a Hold két, folyamatosan árnyékban lévő, ezért extrém hideg pólusa – állítja egy amerikai kutatócsoport, amely a Geophysical Research Letters szaklapban publikálta elémletét. Bár egyelőre szilárd szén-dioxidot nem találtak, csak azokat a holdbéli helyeket sikerült azonosítaniuk, ahol a feltételezéseik szerint elég hideg van a szén-dioxid jéggé fagyasztásához, az amerikai kutatók máris azt latolgatják, miként lehetne a szilárd szén-dioxidot hasznosítani. Abban reménykednek, hogy a szilárd szén-dioxidot sikerül például üzemanyagként bevetni, és akár huzamosabb időre is embereket (egyelőre kutatókat) a Holdra telepíteni.

A holdi hidegcsapdák létezését már évek óta kutatják, a Föld felől nézve állandóan árnyékos sarkvidékek közelében így bukkantak – a feltételezések szerint hatalmas menyiségű – fagyott vízre is. A most cikkező amerikai kutatók szerint a hidegcsapdaként működő holdi kráterek némelyikében zordabb az idő, mint a Plútón, ezért gondolják, hogy azokban akár fagyott széndioxid-molekulák is nagy mennyiségben lehetnek.

A széndioxid-fagyasztásra a kutatók szerint alkalmas területen, a Hold déli sarkához közeli mintegy 200 négyzetkilométeren olyan kráterek találhatók, amelyeknek kisebb oldalbugyraiban tartósan 60 Kelvin, vagyis -214 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet. A probléma egyelőre az, hogy mindezt csak közvetett eszközökkel, távolról tudják vizsgálni, ahhoz, hogy a hipotézis teljes bizonyosságot nyerjen, újra embert kellene küldeni a Holdra.

Az amerikai csillagászok szerint megérné, mert egyes kormányok, sőt, magáncégek már a lehetőséget is kecsegtetőnek tartják. A fagyott szén-dioxidot a kutatók szerint akár acélgyártásra is lehetne hasznosítani, bár ennek a lehetőségét még csak nemrégiben kezdték kutatni (pdf). A szén-dioxid egyéb felhasználási területeken, például rakétaüzemanyag-gyártásban is hasznot hajthatna, ami lehetővé tenné, hogy akár robotok, akár emberek hosszabb időre is a Holdra látogathassanak. Ha tényleg létezik, a holdi szén-dioxidnak nemcsak ipari, hanem tudományos szempontból is nagy jelentősége lenne, mert a segítségével jobban meg lehetne érteni a szerves anyagok, vagyis akár a földi élet kialakulásának a kezdeti lépéseit.

