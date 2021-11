Tényleg egy vuhani piacról indulhatott el a covid-járvány

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy friss tanulmány szerint minden hozzáférhető adat arra utal, hogy az első covidos megbetegedés a vuhani Huanan halpiacon történt, és innen terjedt tovább. A fertőzések idővonalát tanulmányozó evolúcióbiológus, Michael Worobey szerint az adatai nem bizonyítják minden kétséget kizáróan, hogy valóban a piacon tört ki a járvány, de „majdnem biztosra vehetőnek” tartja, hogy megtalálta a nulladik fertőzöttet, ezzel együtt pedig választ adott arra a kérdésre is, hogy pontosan hol törhetett ki a járvány.

Az eddig ismert adatok, sőt, a WHO vizsgálata is ezt a forgatókönyvet támasztotta alá, igaz, az egészségügyi világszervezet csak „nagyon valószínűnek” találta, hogy a piacról indulhatott a fertőzés. Emellett persze sok alternatív elképzelés is született: azt a virológusok szinte kizártnak tartják, hogy laborban hozták volna létre a vírust, de mint mindenbe, ebbe is beleszólt a politika, az eredetkutatásból pedig csakhamar bősz egymásra mutogatás lett.

Dátumok és konteók

Kína presztízskérdést csinált a vírus eredetéből, és miután Donald Trump akkori amerikai elnök többször is arra célozgatott, hogy a vírus nemhogy kínai, hanem a vuhani víruslaborban hozták létre, és innen szabadult el, működésbe lépett a propagandagépezet. Kína először azt állította, hogy a vírust amerikaiak hurcolták be az országba, ezért tűnik úgy, hogy onnan indult a fertőzés, majd azzal az elmélettel állt elő, hogy a vírus egy amerikai kutatólaborból származik.

Worobey szerint nem kell ilyen bonyolult elméleteket gyártani, elég megvizsgálni a megbetegedések helyszínét és sorrendjét. Ezek közül mindeddig egy gyanús esetet tartottak számon: az első két azonosított beteg egy piaci árus és egy vuhani könyvelő volt, aki még csak nem is járt a halpiac közelében. Az időpontok sem stimmeltek: miközben az első dokumentált eset a piaci kofáé volt 2019 december 11-én, de úgy tűnt, hogy a könyvelő három nappal korábban, 8-án betegedett meg. Ez azt is jelenthette volna, hogy talán mégsem a piacról indult a fertőzés, de Worobey szerint az anomália könnyen magyarázható. További gyanúra adott okot, hogy a könyvelő a piactól ugyan messze lakott, de épp a virológiai laborhoz közel, ez pedig sokak számára a laborszivárgás elméletét erősítette.

Adminisztrációs hiba

Az evolúcióbiológus szerint a könyvelő valóban megfertőződött, de csak 16-án, nyolcadikán szájsebészeti műtéten járt kórházban. Decemberben száznál is több esetet azonosítottak Vuhanban, de Worobey szerint ezek mindegyike a piac környékéről származott. Peter Daszak, a vírus eredetét vizsgáló küldöttség munkatársa szerint Worobey bizonyítékai elég meggyőzőek, és egybevágnak azzal, amire a WHO nyomozói jutottak a vuhani vizsgálódásukkor.

A járvány kitörése után a kínai hatóságok felszámolták a Huanan piacot, így az ottani helyszíni vizsgálatokról le kell mondaniuk a szakértőknek, de Worobey szerint a nulladik páciens azonosítása után még valószínűbb, hogy az ott árult vadállatok valamelyikéről ugrott át a fertőzés az emberre. Az árus több azonosított beteggel együtt a piac nyugati részén dolgozott, a nyestkutyák ketreceinek közelében, így az sem lehetetlen, hogy a fertőzést eredetileg ez az állat hordozta. A vizsgálatok még nem zárultak le, a WHO szakértői még elemzik a vuhanban gyűjtött adatokat, a világszervezet pedig múlt hónapban egy újabb bizottság felállítását javasolta, ennek a tagjai is a koronavírus eredete után nyomoznak majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: