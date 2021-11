Visszatér a Windowsba Clippy, az idegesítő gemkapocs

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Windows 11 legutóbbi frissítésével a felhasználók új emojikat is kapnak, ezek közül a leglátványosabb Clippy, a Word 2001-ben nyugdíjaztatott virtuális asszisztense lesz. Szerencsére emojiként nem tud annyi vizet zavarni, mindenesetre a sima gemkapocs emojiját erre cserélték. Az új rajzocskák végül 2D-ben jelentek meg annak ellenére, hogy a Microsoft korábbi bejelentése szerint 3D-ben rajzolják újra őket, ezen kívül emojifronton különösebb változás nem történt.

Az Ars Technica szerint a ráncfelvarrás célja az volt, hogy a Microsoft által használt emojik jobban hasonlítsanak az Apple, a Google és a Samsung karaktereire, de ez javarészt a Windows 10 karaktereinek átrajzolásával már megvalósult. A frissítésben a Windows 10 felhasználói nem érintettek, nekik ki kell bírniuk valahogy Clippy nélkül.

A zaklató gemkapocs

Az idegesítő gemkapocs a Windows 97-ben jelent meg először. Clippyt eredetileg arra találták ki, hogy virtuális asszisztensként segítse a felhasználók munkáját, de elég hamar kiderült, hogy a felhasználók a maguk részéről nem kérnek ebből a segítségből. Ha az ember nekiállt levelet írni, a hülye asszisztens éleselméjűen megállapította, hogy levelet ír, ha pedig magára hagyták, nekiállt kopogtatni a monitoron. Nem világos, hogy erre a funkcióra miért volt szükség, de nem ez volt az egyetlen baj Clippyvel.

Nyugdíjazása után mémkarriert futott be Fotó: quickmeme

Tömören összefoglalva Clippy volt a világ legrosszabb személyi asszisztense. Roz Ho, a Microsoft fejlesztői részlegének akkori igazgatóhelyettese szerint már a korai tesztek is jól mutatták, hogy a gemkapcsot nem fogadják majd jól a felhasználók. Amellett, hogy szerencsétlen asszisztens irtózatosan idegesítő volt, szexuális zaklatással is megvádolták: több nő is arra panaszkodott, hogy a karakter „túl maszkulin”, és a legtöbben úgy érezték, hogy a gemkapocs megbámulja őket munka közben. Amikor Bill Gates 2001-ben bejelentette a karakter visszavonulását, tömegek ünnepelték a döntést.

Clippy most mégis visszatér, igaz, csak ártalmatlan matricaként, reméljük, mostanra már megtanult viselkedni.

