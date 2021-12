Egy brit cukorkásdobozból került elő az egyik első amerikai pénzérme

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Igazi érmeritkaság került elő egy brit cukorkásdobozból: az 1652-es massachusettsi ezüstshillingből körülbelül negyven darab maradt fenn, de eleve sem készült sok belőle, ugyanis az amerikai gyarmatokon tilos volt a saját valuta bevezetése. 1652 előtt a telepesek különböző európai pénzeket használtak, sőt, akadt olyan gyarmat, ahol az európaiak is átvették az őslakosoktól a wampum, a kagylópénz használatát. Ezt a helyzetet elégelték meg Massachusetts kolóniában, ahol John Hull és Robert Sanderson ezüstmíveseket bízták meg a helyi shilling legyártásával.

A korai érmék egyszerű kivitelűek és könnyen hamisíthatóak voltak, ezért a későbbiekben a gyarmatokon is áttértek a bonyolultabb, díszesebb kivitelű pénzek használatára, a most előkerült darab még a koraiak közül való. Az érme egyik oldalán a XII-es szám olvasható, a másikon pedig a NE betűk (a New England rövidítéseként). Jim Bailey érmeszakértő szerint ez a legszebb állapotban fennmaradt shilling az összes ismert példány közül.

Árulás és felségsértés

A korabeli új-angliai érméket attól függetlenül 1652-re datálták, hogy mikor verték őket, hogy megpróbálják eltitkolni a pénzgyártást a brit hatóságok elől. Ez a gyakorlat harminc éven keresztül működött, 1682-ben aztán II. Károly brit király hazaárulásnak minősítette és betiltotta a gyarmati pénzkészítést. A massachusettsi kolóniával amúgy is sok gond akadt: a kifejezett tilalom ellenére más kolóniákkal is kereskedtek, és nem elég, hogy saját pénzt vertek, de ehhez a hivatalos brit érméket olvasztották be. Ez már magában is elég borzasztó volt, de az csak tetézte a bűnt, hogy a nyersanyagnak használt pénzen a király arcképe is szerepelt, a saját gyártású érméken viszont nyoma sem volt ilyesminek (a későbbi, díszesebb érméken sem szerepelt ilyesmi).

Egy árva király nem szerepel rajta Fotó: Morton & Eden

A pénzt Wentworth „Wenty” Beaumont bocsátotta árverésre, William Wentworth új-angliai telepes leszármazottja. Az érme egy cukorkásdobozban hányódott több száz másikkal együtt, James Morton érmeszakértő szerint ezek között akadtak ókoriak is, a legújabbak pedig a hetvenes évekből származtak. Morton a vegyes gyűjteményben talált még néhány ritkaságot, de ezt az érmét nevezte a gyűjtemény sztárjának. A shilling végül 351,912 dollárért kelt el a londoni Morton & Eden aukciósház árverésén, az érmét egy ismeretlen amerikai gyűjtő vásárolta meg.

Beaumont szerint a pénzt valamelyik őse hozhatta haza a gyarmatokról, nagy valószínűséggel maga William Wentworth, aki 1636-ban érkezett Új-Angliába John Wheelwright puritán prédikátor követőjeként. William Wentworth után a család több tagja is prominens szerepet töltött be a gyarmati politikában, John Wentworth, majd a fia is New Hampshire képviselőjeként működött 1774 és 1781 között.

