Multifunkciós terepjáró robotot fejlesztettek svájci kutatók

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A svájci ETH Zürich melléküzemága, a Swiss-Mile olyan robotot fejlesztett, ami felváltva működhet négykerekű autóként, két lábon táncoló robotként és lépcsőmászó terepjáróként.

Az eredetileg ANYmal névre keresztelt robotot nem most mutatták be, de az újdonság, hogy mostanra kerekekkel is felszerelték az eszközt. A kerekek mellé új név is dukál: a robotot már Swiss-Mile-nak hívják, és az új formatervével úgy fest, mintha most lépett (gurult) volna ki egy Pixar-filmből – nevezetesen a Verdákból.

A kis négykerekű jármű egyik legmeghökkentőbb tulajdonsága – írja a Techxplore hírportál – a mozgékonysága. Swiss-Mile úgy manőverezik, mint egy távirányítós játékautó, csak sokkal ügyesebb azoknál. Ha lépcsőt vagy megmászható tárgyat lát, terepjáró üzemmódba kapcsol, és úgy kaptat fel vagy gurul át rajta, mintha egész életében ezt csinálta volna – akkor is, ha először lát hasonló objektumot. Szükség esetén megemeli a megemelésre szoruló kerekeket, vagy négylábú robotként döcög át az akadályon.

A kerékzáras funkció kihasználásával a robot két lábra is állhat, és bizarr táncmozdulatokat végezhet. A látvány a Boston Dynamics robotjait idézi, de a Swiss-Mile kevésbé ijesztő azoknál. A nyilvánosságra hozott videók alapján a robot kerekekkel sokkal ügyesebben mozog, mintha csak lábai lennének, mint Spotnak, a BD első, kereskedelmi forgalomba került robotjának. Ránézésre kevesebbet is tétovázik, mint a konkurencia hasonló termékei: ha új akadályba ütközik, nem hezitál, hanem villámgyorsan felméri a helyzetet, és máris átküzdi magát rajta.

A sajtónyilatkozatok alapján a Swiss-Mile tervezői azért ruházták fel ennyi funkcióval a robotjukat, hogy a technológia iránt érdeklődő potenciális vásárlókat is meggyőzzék az eszköz sokoldalúságával. A tervezők elmondása szerint Swiss-Mile kiváló csomagszállító lehet: felemelheti a küldeményeket, és terepviszonyoktól függetlenül célba juttathatja őket. Hogy ez a a sokoldalúság mennyibe fog kerülni, azt még nem lehet tudni, de a gyártó tervei szerint jövőre fogják piacra dobni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: