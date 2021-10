Fegyveres robotkutyát mutattak be az amerikai hadsereg expóján

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Ghost Robotics nevű techcég bemutatta a legújabb robotkutyáját (hivatalosan: négylábú távirányítású szárazföldi jármű, vagy Q-UGV), amit ezúttal egy 6,5 milliméteres Creedmoor gépkarabéllyal is felszereltek. A SWORD International nevű fegyvergyártóval közösen fejlesztett robotot az Egyesült Államok hadseregének legnagyobb éves konferenciáján (AUSA) mutatták be az amerikai fővárosban.

Bár a fegyveres robotkutyáról kevés információ lelhető fel, a Defense Post értesülései szerint az eszköz 1200 méteres távolságból képes eltalálni a célpontjait, és tervezésének köszönhetően kifejezetten stabil távolsági fegyverhasználatot biztosít.

A fegyvert ugyan elsősorban a drónokhoz hasonlóan távolról történő emberi irányítással lehet használni, a Drive információi szerint „bizonyos fokú autonómiával” is ellátható, mivel mesterséges intelligenciával is felruházták a fejlesztői. Ez azt jelenti, hogy a robotkutyát akár úgy is be lehet programozni, hogy saját maga észlelje és vegye célba a fenyegetést jelentő célpontokat.

A fegyvert hangtompítóval is ellátták, vagyis az ellenséges katonáknak a távolságon túl még nehezebb dolguk lenne a lövés forrásának megállapításánál.

A gyártó tájékoztatása szerint a robotkutya akkor is képes tovább működni, ha a mozgásához szükséges szenzorai meghibásodnak vagy akár teljesen megsemmisülnek. A Ghost Robotics vezérigazgatója, Jiren Parikh elmondta, a fegyveres robotkutyák elsődlegesen a távolsági használatuk, valamint a szűk terekbe való bejutás képessége miatt lehetnek a katonák hasznára.

