Tucatjával veti partra az elpusztult lundákat a tenger Skóciában

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ismeretlen okokból pusztulnak az Északi-Tengeren a lundák: az elmúlt ötven évben még nem érte olyan súlyos csapás a madarak itteni populációját, mint most, és bár a kutatók nem tudják egészen pontosan az okait, azt feltételezik, hogy a klímaváltozás állhat az ügy hátterében. Az elmúlt hetekben száznál is több madár tetemét vetette partra a tenger, a maradványok alapján úgy vélik, hogy a lundák éhen pusztulhattak.

Francis Daunt tengerimadár-szakértő, az UKCEH (UK Centre for Ecology & Hydrology) ökológusa szerint a tömeges elhullások azt is jelenthetik, hogy gond lehet a tengeri tápláléklánccal. Ez már csak azért sem lenne meglepő, mert egy korábbi kutatás szerint 2050-re a brit lundák 90 százaléka kipusztul, mert a melegedő vizekben nem találnak majd maguknak elegendő táplálékot.

A Brit Ornitológiai Társaság (BTO) tudományos igazgatója, James Pearce-Higgins szerint eddig is megfigyelhető volt az a trend, hogy a melegre érzékeny fajok populációja visszaesik egy-egy forróbb év után, de mindez persze nagyban is látható: ott, ahol a leggyorsabb a felmelegedés, a populáció is folyamatosan csökken.

Ezek az állatok tűnhetnek el Nagy-Britanniából 30 éven belül Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Élelemhiány, alga, betegség

Azt még nem tudják, hogy a mostani esemény mennyire fogja érzékenyen érinteni a lundapopulációt. Legutóbb a nyáron figyeltek meg hasonló eseményt Skóciában, a Shetland- és az Orkney-szigeteken, ekkor az áldozatok többsége az alkákhoz (Alcidae) tartozott, kisebb mértékben lundák elhullását is megfigyelték.

A nyáron megfigyelt állatok többsége is éhen halt, de érdekes módon más madárrajok gond nélkül képesek voltak táplálkozni ott, ahol ezek az állatok a partra vetődtek, ezért a kutatók nem zárják ki azt sem, hogy a melegedő vizekben felszaporodó algamezők okozták a vesztüket. A madarakat tesztelték madárinfluenzára is, de a mintegy 100 levett minta közül egy sem volt pozitív. Daunt szerint az is elképzelhető, hogy a problémát egyszerre okozza a kevés hal és a sok alga, de ezt a hipotézist is csak vizsgálják még.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: