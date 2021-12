Elfogták a két majmot, amik bosszúból mészárolhattak le több kutyakölyköt Indiában

Az indiai Mahárástra államban található Aurangábád városának erdészeti hatóságai szombaton jelentették, hogy elfogták azt a két majmot, amit azzal gyanúsítanak, hogy az elmúlt hónapokban egy közeli faluban számos, a helyiek beszámolói szerint akár több száz kutyakölyköt mészároltak le úgy, hogy háztetőkre vitték fel, majd onnan ledobták őket.

Lavul falujának lakói szerint a közönséges hulmánok mindezt bosszúból tették, miután néhány hónapja egy majomkölyök esett kutyák áldozatául. Az ázsiai ANI hírügynökségnek nyilatkozó helyiek szerint legalább 250-re tehető a bosszúból megölt kutyák száma, és azután értesítették a hatóságokat, hogy már az iskolába tartó embergyerekeket is megpróbálták elragadni a hulmánok.

A hatóságok szerint azonban nincs bizonyíték arra, hogy a majmok bosszúból cselekedtek, és az áldozatok számát sem tudják felmérni.

Közönséges hulmánok egy indiai háztetőn Fotó: CYRIL RUOSO/Biosphoto via AFP

A tényellenőrzéssel foglalkozó Snopes is utánament a sztorinak, és megállapította, hogy annyi biztosan igaz a történetből, hogy a hulmánok több kutyát ledobtak a tetőkről, és ezek az esetek halálosak voltak, de a szándékukról és az áldozatok számáról nincs megbízható információ.

A Times of India (TOI) szerint decemberben több indiai faluban jelezték, hogy a majmok egyre nagyobb problémát jelentenek, mivel folyamatosan garázdálkodnak a termőföldjeiken. Ennek érdekében meg is indult egy kárfelmérési folyamat, hogy megtalálják azokat a körzeteket, ahol a leginkább fenyegetnek a majmok, míg a falusiak azt követelték, hogy a majmokat hivatalosan is minősítsék kártevőknek, hogy legálisan tudjanak védekezni ellenük. Ez arra utal, hogy az emberek nem néznek jó szemmel a néha valóban agresszív majmokra, így a megtörtént esetek színezése, eltúlzása sem állhat tőlük messze.

Néhány esetben bizonyítható, hogy egyes kutyák a majmokkal való összetűzés során vesztették életüket, de egy helyi állatvédő aktivista arról számolt be a TOI-nak, hogy a legtöbb kutyakölyök az éhezésbe pusztult bele. Szerinte a majmok rovarokat kereshettek a kutyák szőrzetében, de mivel ezt a földön nem tudták zavartalanul megtenni, háztetőkre és teraszokra vitték fel őket, ahol biztonságban érezték magukat. Miután magukra hagyták a kiskutyákat, azok nem jutottak elegendő táplálékhoz, és végül ebbe haltak bele – így tehát valóban a majmok miatt pusztulhattak el, de a szándékosság ez esetben minimum kérdéses.

A hatóságok a potenciális bosszúról azt mondták, hogy mivel nem ismerik az állatok viselkedését, nem tudják megállapítani a bosszú tényét. Állatok, sőt kifejezetten majmok viselkedésével foglalkozó kutatók azonban úgy tartják, hogy a szoros kapcsolatban álló, társas életet élő majmok ugyanúgy képesek bosszút állni, ahogy szívességeket is tesznek egymásnak.

Az elfogott majmokat mindenesetre az aurangábádi Guatala vadrezervátumba szállították, ahol szabadon engedték őket.