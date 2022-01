A szadizmus gyökere az unalom lehet, állítja egy új pszichológiai kutatás

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az Aarhus Egyetem kutatói bizonyítékot találtak rá, hogy az unalom a szadista viselkedés egyik kiváltó tényezője lehet – írja a Medical Xpress hírportál. A kutatók a Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes folyóiratban megjelent cikkükben áttekintették kilenc önálló tanulmány eredményeit, amikben azt vizsgálták, hogy az emberek adott feltételek mellett mennyire hajlamosak a szadizmusra. A kutatók a cikkben részletezték, hogy mit állapítottak meg a tanulmányok elemzése során.

Korábbi kutatások szerint sokan hajlamosak a szadista viselkedésre. Ennek a megjelenési formája lehet gúnyolódás, zaklatás vagy mások fizikai bántalmazása – hosszú listát lehet írni róla, hogy az emberek miként és hogyan bántanak másokat. A cikk szerzői azt vizsgálták, hogy az unalomnak mekkora szerepe lehet a szadista viselkedésben. Hogy jobban megértsék a jelenséget, a szerzők kilenc tanulmányt vizsgáltak meg, amik a szadista viselkedés okait kutatták.

Az egyik tanulmány szerzői személyiségvizsgálati tesztet készítettek önkéntesek nagy számú csoportjával. A kérdőív az unalomról szóló kérdéseket is tartalmazott. A válaszadók beismerték: gyakrabban bántanak másokat, amikor unatkoznak.

Egy másik tanulmányban a kutatók azt vizsgálták, hogy a katonaság kötelékébe tartozó személyek mekkora kárt okoznak a kollégáiknak. Ez a kutatás is megállapította, hogy a szadista viselkedésben az unalom fontos szerepet játszik.

A harmadik kutatás online trollkodási szokásokat elemzett; ez is azt állapította meg, hogy a trollkodásnak fontos hajtóereje lehet az unalom.

A negyedik tanulmányban a kutatók gyermekeket verbálisan vagy fizikailag bántalmazó felnőttek viselkedését elemezték; ismét megállapították, hogy az unalom állhat az erőszakos viselkedés mögött.

A cikk szerzői megjegyezték, hogy ez a négy tanulmány önbevallásos alapon készült, ezért más tanulmányokat is megvizsgáltak, amik kísérletekre épültek, és részletesen kielemezték ezek eredményeit.

Az első tanulmányban az önkénteseket arra kérték, hogy nézzenek videókat, amelyek közül néhány unalmasabb volt a többinél. A résztvevők lehetőséget kaptak rá, hogy videózás közben kukacokat öljenek egy kávédarálóval. (Ez csak átverés volt: valójában egyetlen kukac sem sérült meg a műveletben.) A kutatók azt találták, hogy azok daráltak kukacokat a leggyakrabban, akiket a legjobban untattak a videók.

Két másik kísérletben az online önkéntesek eldönthették, hogy adnának-e több pénzt egy másik részvevőnek, vagy éppen levonnák-e a pénzt a számlájukról. Mindkét tanulmány azt az eredményt hozta, hogy azok, akik unatkoztak, gyakrabban döntöttek úgy, hogy megvonják másoktól a pénzt, ahelyett, hogy adnának nekik.

A fent említett tanulmányok vizsgálata azzal az eredménnyel zárult, hogy az unalomnak jóval nagyobb szerepe lehet a szadista viselkedésben, mint azt eddig feltételezték. Ami a kettő közti összefüggést illeti, a cikk szerzői úgy vélekednek, hogy az unatkozás negatív érzésekkel jár, a szadizmus pedig ebben az esetben nem más, mint a negatív érzések enyhítésére irányuló kísérlet.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: