Kövesd végig egy esőcsepp útját, és csodálkozz rá, mennyire összekötik a világot a folyóvizeink

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az amerikai adattudós, Sam Learner önszorgalomból kezdte el begyűjteni az elérhető adatokat az amerikai vizekről, és először az Egyesült Államok területére fejlesztett le egy térképalapú programot, amelyben egy tetszőleges helyre ledobott esőcsepp útját lehet végigkövetni, patakokon, folyókon és folyamokon, hegyeken és országhatárokon keresztül, míg végül valamelyik tengerben vagy óceánban köt ki.

Most elkészült a River Runner globális változata is, amit Learner az Internet of Water nevű, vízadatokkal dolgozó szervezet segítségével fejlesztett. „Van valami izgalmas abban, hogy elindulsz valahonnan, és végül egy olyan ország mélyén kötsz ki, amiről még nem is hallottál, és közben a tájat is látod” – mondta a Fast Companynek Learner a madártávlatból történtő utazást kínáló projekt varázsáról.

A készítő szerint a több ezer kilométeres útvonalak emellett azt is jól illusztrálják, hogy mennyire összekötik a világunkat a folyóvizek, aminek különböző társadalmi vonzatai is vannak – például nem árt belegondolni, hogy ha a helyi patakba szemetet dobunk, az milyen utat járhat be, és hol köthet ki.

Forrás: River Runner

Learner elmondta, hogy a térképes program készítéséhez felhasznált adatok alapján további hasznos eszközöket lehet létrehozni, így például fordított folyásirányon haladva könnyebben ki lehetne deríteni, hogy honnan érkezik egy adott helyre a szennyezett víz.