Az omikronnal fertőzöttek kétharmada már korábban is elkaphatta a koronavírust

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az Imperial College London React tanulmánya, amelyet 2020. májusa óta havonta frissítenek, január 5. és január 20. között felvett 100 607 PCR-teszt eredményét elemezte, és arra az eredményre jutott, hogy a 3582 covid-fertőzött kétharmada korábban már megfertőződött a koronavírussal – számolt be róla a héten a CNBC. Ezen kívül a fertőzött tesztalanyok további 7,5 százaléka mondta azt, hogy bár tesztet nem csináltatott, gyanakodott arra, hogy megfertőződött.

A kutatók azt is megállapították, hogy a pozitív tesztek 99 százaléka az omikron vírusvariáns számlájára írható, és mindössze 1 százalék mutatta a delta változat sajátosságait. Hozzátették, hogy Angliában 2022 januárjában a SARS-CoV-2 fertőzések eddig nem tapasztalt szintjét figyelték meg.

Egy későbbi közleményükben azonban azt is elmondták: nem biztosak az újrafertőződések pontos arányában, mivel az is előfordulhat, hogy a PCR-tesztelés szenzitivitása miatt a tesztek újra kimutathatnak egy nemrég átvészelt fertőzést is.

Magas az újrafertőződés kockázata

A koronavírus korábbi variánsai esetén a tudósok többsége azon az állásponton volt, hogy egy korábbi fertőzés nyújthat némi védelmet az újrafertőződéssel szemben, az omikron esetén azonban félő, hogy nem ez a helyzet. Az Imperial College London COVID-19 járvánnyal foglalkozó csapata már decemberben is úgy becsülte, hogy az omikronnál 5,4-szer magasabb az újrafertőződés kockázata, mint a deltánál.

A kutatócsoport szerint a vakcináció, beleértve az emlékeztető oltásokat is, a fertőzés elleni védelem legfontosabb bástyája, hiszen továbbra is jól véd a kórházba kerülés ellen. Ennek ellenére az oltásokon kívül további intézkedésekre lehet szükség, ha az omikronos fertőzések magas aránya fennmarad, akkor is, ha a variáns a korábbiaknál enyhébb megbetegedéseket okoz.

Ehhez képest Nagy-Britanniában Boris Johnson brit miniszterelnök január 19-én bejelentette, hogy megszűnik a kötelező maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön és az iskolákban. Sőt, csütörtöktől már az sem kötelező, hogy oltási igazolást vagy negatív Covid-tesztet mutassanak be a résztvevők a tömegrendezvényeken vagy a szórakozóhelyeken, bár a szervezők dönthetnek úgy, hogy kérik ezeket az igazolásokat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: