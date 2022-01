Lenyelhető vakcinát fejlesztettek az MIT kutatói

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A gyomor-bél traktus immunrendszerének stimulálása ismert módja az immunválasz kiváltásának. A Massachussets Institute of Technology (MIT) kutatói már évek óta próbálkoznak azzal, hogy egy speciális kapszula segítségével a hagyományosan csak injekcióval bevihető, az emésztés során lebomló hatóanyagokat jussanak be az élő szervezetbe.

Az MIT News január 31-én számolt be a fejlesztések legújabb szakaszáról. A Giovanni Traverso gasztroenterológus és Robert Langer onkológus professzorok doktorjelöltjeikkel mostanra dolgozták ki a sertéseken már tesztelt módszert, amellyel elképzeléseik szerint szájon át bevehető kapszulával oldható meg akár az mRNS vakcinációi is. A Matter folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányukban a kutatók azt állítják, hogy ez a módszer az emésztőrendszeri betegségek, például a fekélyek kezelését is megkönnyítheti.

Ismert, hogy a nukleinsavak, így az RNS és a DNS, különösen gyorsan és könnyen lebomlanak az emésztőrendszerben. A kutatók által fejlesztett kapszulával azonban akár 150 mikrogramm RNS-t is be tudtak juttatni nélkül a kísérleti sertések gyomorfalába. Többet, mint a 30-100 mikrogramm mRNS-el operáló mRNS covid-vakcinákban használt mennyiséget.

A megoldás nyitja a kapszula fizikai felépítése. Traverso és Langer már évek óta dolgoznak a gyógyszerek gyomor-bélrendszerbe juttatásának újszerű módjain. Három éve már bemutatták azt a kapszulát terveztek, amely lenyelése után képes volt hatóanyagokat, például inzulint a gyomornyálkahártyába juttatni. A nagyjából áfonya méretű, a gyomorban még nem lebomló poliészterből készült eszköz alakja a hátukról könnyedén a talpukra forduló teknősfajok ihlették, Ez a súlypontelosztás azt szolgálja, hogy a kapszula megtalálja azt a helyet a gyomor belső falán, ahol be tudja injektálni tartalmát a nyálkahártyába. A kutatók tavaly már monoklonális antitestek folyékony formában történő bejuttatását is megoldották, ezután döntöttek, hogy megpróbálják a kapszulát nukleinsavak szállítására használni, amelyek szintén óriásmolekulák.

Alább az önnavigáló eszköz működésének vázlatrajza.

Az MIT orális vakcinájának működési vázlata Fotó: MIT News

A kutatók a jövőbeni vizsgálatokban azt kívánják megvizsgálni, hogy az mRNS-nek a gyomorba juttatása csak a gyomorban serkenti-e az immunválaszt, vagy az immunválasz az egész szervezetben megtörténik.

