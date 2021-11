A Pfizer szerint 89 százalékkal csökkenti a halálozás és a kórházba kerülés kockázatát az új COVID-pirulájuk

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy széles körben használt HIV-gyógyszerrel kombinálva 89 százalékkal csökkenti a koronavírusnak kitett, magas kockázati csoportba tartozó felnőttek kórházba kerülését vagy a halálozás kockázatát a Pfizer legújabb COVID-19 elleni pirulája –közölte november 5-én, pénteken a gyógyszercég.

A napokban az MSD (Merck Sharp & Dohme) és a Ridgeback Biotherapeutics nevű cégek álltak elő hasonló antivirális gyógyszerrel. A molnupiravir szájon át szedhető és állítólag hatékonyan kezeli a COVID-19 megbetegedéseket a fertőzés első jeleitől kezdve.

A Pfizer PF-07321332 tudományos jelzésű készítménye a proteáz-gátlók csoportjába tartozik, és egy olyan enzim működését gátolja meg, amelyre a vírusnak szüksége van ahhoz, hogy az emberi sejtekben replikálódhasson. A proteáz-gátlókat vetik be olyan más virális kórokozók ellen is, mint a HIV-vírus vagy a Hepatitis C. A pirulával együtt beadott ritonavir nevű HIV-gyógyszer abban segíthet, hogy a szervezet lassabban ürítse ki a koronavírus elleni szert, és így az a SARS-CoV-2 nagyobb koncentrációban való jelenlétekor aktívabban fejtse ki hatását – állítja a Pfizer.

A Pfizer egy 1219 felnőttkorú tesztalany bevonásával elvégzett vizsgálatra alapozza eredményeit. A vizsgálati időszakban mindannyiuknál legalább egy alapbetegséget és öt napon belül elkapott, laboratóriumi teszttel bizonyított koronavírus-fertőzést mutattak ki. A résztvevők a gyógyszercég készítményével párhuzamosan a HIV-vírusfertőzés kezelésekor használt ritonavir alacsony dózisát is megkapták. A 607 tesztalany közül hatan kerültek kórházba, és a COVID-19 senkinél nem járt halálos kimenetellel. Ehhez képest a 612 fős kontrollcsoportban 41 ember került kórházba, és tízen életüket vesztették.

Albert Bourla, a vállalat ügyvezető igazgatója korábban azt nyilatkozta, a gyógyszert akár már az év végén piacra dobhatják az Egyesült Államokban. A Merck készítményét, az Emory Egyetem által kifejlesztett MK-4482/EIDD-2801 kódjelű molnupiravirt 2021. november 4-én engedélyezte a brit gyógyszerhatóság. A Merck és a Ridgeback Biotherapeutics október elejei közlése szerint készítményük más terápiás szer nélkül alkalmazva körülbelül 50 százalékkal csökkenti az enyhe vagy közepesen súlyos COVID-19-fertőzések esetén a kórházba kerülés vagy a halálozás kockázatát.

A szakértői kommentárok ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy egyetlen antivirális gyógyszer sem jelent alternatívát a koronavírus elleni, biztonságos és rendkívül hatásos védőoltásokkal szemben.

