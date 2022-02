Ötvenezer autót hív vissza a Tesla, amiért nem állnak meg a stoptáblánál

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A világ leghíresebb villanyautó-cége, a Tesla 53,822 személygépjármű visszahívására kényszerül, mivel kiderült, hogy az önvezető funkcióval ellátott autók ugyan önvezetnek, de szabálytalankodnak is, így elengedhetetlen, hogy a sofőr rajta tartsa a szemét a rakoncátlankodó járművön, és szükség esetén közbeavatkozzon. A cég még ebben a hónapban hibajavító csomagot ad ki, amivel kiiktatják a most felmerült problémát.

A „full self-driving” funkcióval ellátott autók elméletileg képesek arra, hogy emberi beavatkozás nélkül működjenek, igaz, jelenleg csak a funkció bétaverziója érhető el, és a Tesla sem javasolja, hogy a sofőr magára hagyja a járművet. A cég azért kényszerül az autók visszahívására, mert több esetben is előfordult, hogy nem álltak meg a stoptáblánál, de ez csak a jéghegy csúcsa: a cég ellen jelenleg is nyomozás folyik, amiért az önvezető autók nem adtak elsőbbséget a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveknek.

Az, hogy a Teslák néha nekimennek a rendőrautóknak, hiba volt, a most kritizált megoldás viszont inkább feature, mint bug. A cég programozói szándékosan építették be az autóba azt a lehetőséget, hogy ne álljon meg a stoptáblánál, hanem óvatosan átcsorogjon az úton, ha helyesnek ítéli, ez azonban nem nyerte el az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hivatalának (NHTSA) tetszését.

A cég közleménye szerint a „rolling stop” névre keresztelt funkció nem okozott balesetet, és az autó csak akkor hajt át a stoptáblán, ha tökéletesek a látási viszonyok, és az autó nem észlel maga körül tereptárgyakat, más járműveket vagy gyalogosokat.

Satufék, hamis riasztás, baleset

Éppen az észleléssel vannak problémák: bár a rolling stop egyelőre nem tűnik veszélyesnek, az önvezető funkciót tesztelő sofőrök szerint a Teslák számításaiba néha hiba csúszik, üres úton is karambolra veszélyeztető figyelmeztetéseket dobnak ki, a lezárásokat figyelmen kívül hagyják, és az is megesik, hogy minden különösebb ok nélkül vészfékeznek, ezek alapján pedig jogosan gyanítható, hogy a stoptáblákkal is nagyvonalúan fognak bánni, aminek előbb-utóbb baleset lehet a vége.

Annak ellenére, hogy az autókat önvezetőnek reklámozzák, a cég sem javasolja, hogy teljesen magukra hagyják őket, és felelősséget sem vállal azért, ha az önvezető funkció balesetet okoz. Tavaly áprilisban két ember halt meg egy fának rohanó Teslában, amit szintén robotpilóta irányított, de számtalan koccanásról és kisebb-nagyobb balesetről is érkeznek hírek, mióta a cég bevezette ezt a funkciót. Elon Musk, a Tesla tulajdonosa szerint gyerekbetegségekről van szó: amellett, hogy az önvezető funkciót elméletileg csak a sofőr folyamatos felügyelete mellett lenne szabad használni, az autó tanul, az önvezetés pedig egyre hatékonyabb lesz.

Musk szerint márpedig ez a jövő: minél több önvezető autó közlekedik majd az utakon, annál jobban fognak működni, az algoritmusoknak és a szenzoroknak köszönhetően pedig akár a balesetek 99 százaléka is megelőzhető lesz, csak valószínűleg ehhez az is szükséges, hogy az autók tudomást vegyenek a lezárásokról, a rendőrautókról, az út melletti fákról vagy éppen a stoptáblákról.

