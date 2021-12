Nem lehet többé vezetés közben játszani a Teslákban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A következő frissítés után már csak álló járműből lesz elérhető a Tesla érintőképernyős játékfunkciója – adta hírül az Egyesült Államok közelekedésbiztonsági hivatala, az NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). A hivatalt maga az autógyártó kereste fel, miután egy tulaj feljelentette amiatt, hogy a funkció mozgó autóban is elérhető, ami szerinte súlyosan veszélyezteti a kocsiban utazók biztonságát.

A játékokkal eredetileg csak álló autóban lehetett játszani, egy korábbi szoftverfrissítés után azonban már menet közben is el lehetett indítani őket. Most majd megint nem lehet, igaz, a Tesla szerint a játékot eleve nem a sofőrnek szánták, hanem az anyósülésen ülő utasnak, ezért lehetett elérni mozgó autóban is, a program indításakor ráadásul jelezni is kellett, hogy az ember nem vezetés közben akar vele játszani.

A problémát egy Vince Patton nevű oregoni férfi jelezte a közlekedésbiztonsági hivatalnak, aki maga is Tesla-tulajdonos, ennek ellenére egy YouTube-videóban figyelt fel a jelenségre. Az NHTSA egy 2013-as ajánlása szerint a gyártóknak törekedniük kell arra, hogy a járműben található készülékek ne vonhassák el a sofőr figyelmét a vezetésről, az érintőképernyős játék pedig nem felelt meg ennek a kívánalomnak.

Folytatódik a vizsgálat

Az NHTSA vizsgálatai ennek ellenére folytatódnak: a hatóság egyebek mellett azt is vizsgálja, hogy az autók vezetéstámogató üzemmódban miért nem veszik figyelembe a mentőknek, rendőröknek és tűzoltóknak járó elsőbbségadási kötelezettséget. A cég ebben az ügyben is vizsgálatot ígért, de ebből már bizonyíthatóan lett baleset is, az eddig regisztrált 11 esetben 17 ember sérült meg, egy ember pedig életét vesztette.

A TechCrunch szerint a Tesla piaci és hivatali nyomásra ígérhette meg ilyen készségesen, hogy orvosolják a problémát: ha az NHTSA vizsgálatai bebizonyították volna, hogy a funkció valóban veszélyes, a cég sokkal szigorúbb büntetésre számíthatott volna, ha nem cselekszik időben. Az is a gyors közbelépés mellett szólhatott, hogy a Mercedes-Benz nemrégiben javított egy hasonló problémát, ezekben az autókban videót lehetett nézni menet közben.

