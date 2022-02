Ész Ventura: Te megtaláltad ezen a képen a kacsákat és a csigákat?

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Csigák és kacsák című feladványunkban elhelyeztünk tíz virágot, tíz gombát, tíz csigát és tíz kacsát a sakktáblára. Egy mezőn csak egyféle dolog lehet, és maradtak üres mezők is. Minden csiga jól tud lakni, ami azt jelenti, hogy egy élszomszédos mezőn, közvetlenül mellette van egy gomba. Egy gombát azonban csak egy csiga tud megenni. Minden kacsa jól tud lakni virággal és csigával, azaz minden kacsa mellett van virág is és csiga is a közvetlen élszomszédságban. Minden virág és minden csiga azonban csak egy kacsának lehet a tápláléka. Ezen kívül tudjuk, hogy a kacsák nem szívelik egymást, ezért nincsenek sehol élszomszédságban. Az összes virágot és gombát lerajzoltuk, a csigákat és a kacsákat azonban nem látjuk az alábbi ábrán. Meg lehet-e állapítani teljes bizonyossággal, hogy hol vannak a kacsák? Ha igen, akkor hol?

Te találtál több megoldást?

Ha egyetlen megoldás lett volna, akkor hosszabb levezetéssel lehetett volna csak belátni, hogy a megoldás egyértelmű. Mivel azonban több megoldás is van, lásd alább, ezért elegendő bemutatni csak kettőt, amiben a kacsák máshol vannak, ezzel belátható, hogy a megoldás nem egyértelmű, ami a feladvány kérdése volt. Ezek megtalálásához persze szemfülesnek kellett lenni, mert a két megoldás hasonló, és könnyű elsiklani az egyik felett. Egyébként még ez sem az összes, mert a csigák elhelyezkedése és az, hogy ki mit eszik, nem feltétlenül egyértelmű, de ha csak a kacsák elhelyezkedését nézzük, akkor ez a két lehetőség lesz. A könnyebb átláthatóság kedvéért az egy csoportba tartozó dolgokat azonos színű háttérrel jelöltük az ábrákon.

