Günandromorf botsáskára bukkantak Angliában

A günandromorfia, amikor egy élőlény egyszerre hím és nőstény, nem különösebben gyakori jelenség a rovarvilágban, de a jamaikai óriásbotsáskáknál (Diapherodes gigantea) a kutatók még sosem figyeltek meg ilyesmit. Eddig: egy suffolki botsáskatenyészetben megszületett Charlie, a barna férfiszárnnyal és zöld női testtel rendelkező sáska.

Charlie Fotó: Lauren Garfield / Facebook

Lauren Garfield waldringfieldi tenyésztő először a fia iskolájában turnéztatta meg Charlie-t, majd felvette a kapcsolatot a londoni Természettudományi Múzeum rovarszakértőivel. Paul Brock, a múzeum rovarszakértője megerősítette, hogy a rovar günandromorf, és megerősítette, hogy ez az első ismert eset, amikor jamaikai botsáskánál figyelték meg a jelenséget.

Charlie-nak meg kell halnia

Brock szerint Charlie genitáliái nem fejlődtek ki megfelelően: bár rendelkezik hím és nőstény ivarszervekkel is, valószínűtlen, hogy képes lenne szaporodni. Lauren Garfield szerint sajnos Charlie napjai meg vannak számlálva: a kutatóknak el kell pusztítaniuk, hogy konzerválhassák a múzeum számára, ha hagynák, hogy természetes körülmények között múljon ki, „összetöpörödne és megfeketedne”. Garfield hozzátette azt is, hogy a rovar valószínűleg egyébként sem élne sokáig, és már azt is meglepőnek nevezte, hogy egyáltalán megérte a felnőttkort.

A jamaikai óriásbotsáska a Karibi-szigeteken őshonos, de az elmúlt években egyre népszerűbb háziállatnak is számít, Garfield is azért csapott fel tenyésztőnek, mert a fia szeretett volna egyet.

Brock szerint egy másik népszerű terráriumi díszrovar, a mogorva botsáska (Carausius morosus) esetében korábban is ismertek voltak günandromorf példányok (egy korábbi kutatás szerint a peték 0,05 százalékából keltek ki ilyen egyedek), Charlie-tól viszont igen lelkes lett, és rendkívülinek nevezte a felfedezést.

