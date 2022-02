Szenzációs pteroszauruszleletet tártak fel Skye szigetén

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Dearc sgiathanach (gael nyelven „repülő hüllő Skye-ról”) maradványait Amelia Penny, az Edinburghi Egyetem doktorandusza vette észre még 2017-ben, de a feltárások csak most jutottak el odáig, hogy pontosan megállapítsák, hogy a legnagyobb ismert jura kori pteroszaurusz maradványait találta meg. Steve Brusatte, az egyetem paleontológiaprofesszora minden idők egyik legjelentősebb brit fosszíliájának nevezte a leletet, amely átírja a pteroszauruszok történetét is.

A Dearc az eddig ismert legnagyobb jura kori pteroszauruszként jóval korábban nőtt ilyen nagyra, mint ahogy azt korábban hitték: az eddigi feltételezések szerint a repülő állatok 170 évvel ezelőtt még jóval kisebbek voltak, és csak jóval később jelentek meg a vadászrepülő méretű, 12 méteres szárnyfesztávolságú pteroszauruszok.

Így nézhettek ki a Dearcok Fotó: Natalia Jagielska

Natalia Jagielska, a felfedezésről szóló tanulmány egyik szerzője szerint miközben a triász és a kréta idején élt pteroszauruszokról viszonylag sokat tud a paleontológia, a köztes időszakból alig néhány fosszília maradt fenn, az pedig különösen ritka, hogy a fej és a test jó része is épségben kerüljön elő.

Még növésben volt

Jagielska szerint ráadásul ez még nem minden: a Dearc nagy volt ugyan (a korabeli fosszíliák között eddig nem találtak 1,8 méteres szárnyfesztávolságúnál nagyobbat), de még nagyobb is lehetett volna, a most megtalált egyed ugyanis még fejlődésben volt. A csontok röntgenvizsgálata alapján a paleontológusok szerint az állat kifejlett korában elérhette a 3,8 méteres fesztávolságot is. Az is különlegesnek számít, hogy egyáltalán volt mit vizsgálni: a Dearc csontjai szinte tökéletes épségben maradtak, még csak össze sem törtek, pedig a pteroszauruszok üreges csontjai hajlamosak erre.

Greg Funston, a tanulmány társszerzője szerint a lelet már magában is nagyon izgalmas, de érdemes lehet még körülnézni a szigeten, ahol ugyan eddig is sok fosszíliát találtak, de ez minden tekintetben különlegesnek számít. A Dearc csontjait Jagielska és kollégái még vizsgálják, a fosszíliát a későbbiekben az Edinburghi Múzeumban állítják ki majd.

