Megfejtették a japán hableány rejtélyét

A történet szerint valamikor 1736 és 1741 között különös élőlény akadt a halászok hálójába Tosza tartományban, Japánban: hableányt (vagy hablegényt) fogtak. A ritka leletet egy tehetős család vásárolta meg, majd egy templomba került – azt, hogy mikor kapták meg a szerzetesek a lényt, nem lehet tudni, mindenesetre negyven éve üvegtárlóba került, kiállították, és amellett, hogy turisztikai látványosság lett belőle, úgy tartják, hogy gyógyító erővel is bír.

A kutatók most kaptak engedélyt a templomtól, hogy alaposabban megvizsgálhassák a leletet. Február elején CT-vizsgálatnak vetették alá a hableányt, a különböző testrészeiből pedig mintákat gyűjtöttek, hogy DNS-elemzést végezzenek rajtuk. Még csak előzetes eredmények születtek, de ezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy nem valódi hableányról van szó.

Lazac és orangután

Ez nem túl meglepő, korábban ugyanis már több hasonló leletről kiderült, hogy pontosan milyen állatokból barkácsolták őket össze, egy másik, szintén templomban őrzött hableány például lazacból és orangutánból készült. A 19. század elején több templomban is őriztek hasonló leleteket, Japánon kívül Indiába is eljutottak a hableánymúmiák, végül megérkeztek az európai és amerikai piacra is – valószínűleg a halászok ekkor már kifejezetten a hiszékeny külföldiek átverésére készítették őket.

Az eddigi vizsgálatok szerint a mostani példányhoz egy hal farkát varrták össze egy majom fejével, majd a 30 centiméter hosszú múmiát emberi körmökkel és hajjal díszítették. A további vizsgálatokból valószínűleg kiderül, hogy pontosan milyen fajokat használtak a hableány létrehozásakor, ahogyan az is, hogy pontosan mikor készülhetett, a kutatók őszre ígérnek bővebb eredményeket.

Az, hogy a lény nem valami vonzó külsejű, legfeljebb az Arielen nevelkedett európai számára lehet furcsa, a japán folklórban ugyanis nem is kell szépnek lenniük, és különösebben nem is kell hasonlítaniuk az emberre. A ningjónak nevezett lényeknek olyan erős gyógyítóerőt tulajdonítanak, hogy ehhez a lényhez is azzal a kéréssel fordultak, hogy fékezze meg a covidot, az pedig, aki megeszi egy halember húsát, örök életre számíthat.

