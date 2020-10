Rasszizmusra figyelmeztető feliratok jelentek meg a klasszikus Disney-mesék előtt

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Disney saját streaming-szolgáltatásán, a Disney+on kér elnézést, amiért több régebbi mesében rasszista, érzéketlen vagy nem polkorrekt módon ábrázolta az egyes szereplőket. Azt, hogy mi a sértő, külső szakértők bevonásával állapították meg, ezek előtt a filmek előtt egy rövid üzenet jelenik meg, amiben figyelmeztetik a nézőket a sértő tartalomra.

A Stories Matter névre hallgató projektben a cég nem távolítja el a kínálatából a kirekesztő klasszikusokat, mint írják, azért is látják el őket a figyelmeztető üzenettel, hogy emlékeztessenek a múlt hibáira, és lehetővé tegyék a párbeszédet és a diverzitás ünneplését. A cég honlapján négy példa látható a kirekesztésre: a Macskarisztokraták, a Dumbo, a Pán Péter és A svájci Robinson család.

A hivatalos vezeklésben a Macskarisztokraták keleti származású macskájáért kérnek elnézést, mert evőpálcikákkal zongorázott, a Dumbóban a varjak sértik az afroamerikai közönséget, ráadásul fehér szinész szinkronizálta őket, a Pán Péterben pedig rézbőrűnek nevezik az amerikai őslakosokat. A BBC gyűjtése szerint ez még nem minden: a Susi és a tekergőben is sértően ábrázolják az ázsiai-amerikaiakat, a mexikói származású kutyát pedig sztereotip módon egy rajzolt csivava játssza, ez is sértő. A Dzsungel könyve sem úszta meg, ott Lajcsi királyt vádolják azzal, hogy az alkotók az afroamerikaiak rasszista karikatúrája. A bocsánatkérő üzenet az Aladdin előtt is megjelenik.

A szinkronnal ebben az esetben is probléma volt: korábban többen sérelmezték, hogy a mesék pozitív hőseinek mindig fehér bőrű amerikaiak adják a hangját, míg a negatív hősök gyakran beszélnek akcentussal, Dzsafarról például azonnal meg lehet állapítani, hogy külföldi, és azt is, hogy nem valami jó fej.

A sértő varjak Fotó: Walt Disney Productions/Collection Christophel via AFP

Jamaikai rákok, eltűnő fenekek

A Disney tavaly már bővítette az érintett filmek leírását egy magyarázó sorral, amelyben hangsúlyozzák, hogy az érintett történetet változtatás nélkül adják közre, de a karakterábrázolások nem minden esetben felelnek meg a mai elvárásoknak. A mostani üzenetben ennél erősebben fogalmaztak: „ezek a sztereotípiák annak idején is helytelenek voltak, és most is azok. Elismerjük a kártékonyságukat, de bízunk benne, hogy azzal, hogy nem távolítjuk el a filmet a kínálatunkból, a párbeszédet segítjük elő, és egy nyitottabb jövőhöz járulunk hozzá”.

A nácizmus vádja persze nem újdonság a Disney történetében: a cégalapító Walt Disneyt is többen vádolták antiszemitizmussal, illetve azzal, hogy szimpatizál a nácikkal. Annak ellenére, hogy a mostani üzenetekkel remélhetőleg elkerülhető lesz a klasszikus mesék megcsonkítása, az indulása óta a Disney+ többször is belenyúlt a tartalomba, általában azért, hogy megfelelően családbarát tartalmat biztosíthasson. Így tűnhetett el a hableány Daryl Hannah feneke is egy 1984-es filmből, illetve egy inkább felnőtteknek szóló poén a Toy Story 2-ből (a hableányokkal amúgy is csak baj van, korábban A kis hableányt is érte már kritika, amiért a rák erős jamaikai akcentussal beszél az eredeti verzióban).

